Заместителя главы Харьковского облсовета отстранили: ГБР нашло паспорт РФ

Заместителя главы Харьковского областного совета Богдана Малеваного, который, по данным СБУ и ГБР, имеет российский паспорт, отстранили от работы.

Источник: Укринформ со ссылкой на главу облсовета Татьяну Егорову-Луценко и пресс-службу облсовета

Прямая речь Егоровой-Луценко: "Сегодня (20 сентября – ред.) поступило заявление от Богдана Малеваного об отстранении его от исполнения служебных обязанностей. На основании писем СБУ и ТУ ГБР, заключения постоянной комиссии, учитывая заявление Богдана Малеваного, сегодня я издала распоряжение "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.". Ждем результатов работы ГБР и СБУ по этому вопросу".

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Детали: По ее словам, 19 сентября проект решения "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.", который был подготовлен на основании писем от СБУ и ГБР согласовала депутатская комиссия.

В пресс-службе добавили, что во время пленарного заседания Малеваный подтвердил, что действительно написал заявление об отстранении.

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