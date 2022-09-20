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Заместителя главы Харьковского облсовета отстранили: ГБР нашло паспорт РФ

Ирина БалачукВторник, 20 сентября 2022, 14:59
Заместителя главы Харьковского облсовета отстранили: ГБР нашло паспорт РФ
Богдан Малеваный. Фото из Facebook Харьковского облсовета

Заместителя главы Харьковского областного совета Богдана Малеваного, который, по данным СБУ и ГБР, имеет российский паспорт, отстранили от работы.

Источник: Укринформ со ссылкой на главу облсовета Татьяну Егорову-Луценко и пресс-службу облсовета

Прямая речь Егоровой-Луценко: "Сегодня (20 сентября – ред.) поступило заявление от Богдана Малеваного об отстранении его от исполнения служебных обязанностей. На основании писем СБУ и ТУ ГБР, заключения постоянной комиссии, учитывая заявление Богдана Малеваного, сегодня я издала распоряжение "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.". Ждем результатов работы ГБР и СБУ по этому вопросу".

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Детали: По ее словам, 19 сентября проект решения "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.", который был подготовлен на основании писем от СБУ и ГБР согласовала депутатская комиссия.

В пресс-службе добавили, что во время пленарного заседания Малеваный подтвердил, что действительно написал заявление об отстранении.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • ГБР 6 июля заявило, что обратилось в Харьковский областной совет "с целью отстранения чиновника, поскольку чиновник такого ранга имеет доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области, и другой, в том числе секретной информации". По данным ведомства, у Малеваного есть паспорт гражданина РФ, полученный в 2014 году в городе Севастополь, водительское удостоверение и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России.
  • 7 июля советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире марафона новостей заявила, что бюро имеет достаточно доказательств наличия российского паспорта у Малеваного. 
  • Информацию о якобы наличии у заместителя главы Харьковского облсовета паспорта РФ, идентификационного кода и водительских прав обнародовала еще 14 февраля нардеп Ирина Фриз. 
  • Сам Малеваный в комментарии СМИ опровергал наличие у него российского гражданства.
  • Малеваный занимает должность заместителя главы Харьковского облсовета с 25 ноября 2021 года.

Темы: Харьковская областьместная властьРосcиягражданство
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