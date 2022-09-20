Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Заместителя главы Харьковского облсовета отстранили: ГБР нашло паспорт РФ

Ирина БалачукВторник, 20 сентября 2022, 14:59
Богдан Малеваный. Фото из Facebook Харьковского облсовета

Заместителя главы Харьковского областного совета Богдана Малеваного, который, по данным СБУ и ГБР, имеет российский паспорт, отстранили от работы.

Источник: Укринформ со ссылкой на главу облсовета Татьяну Егорову-Луценко и пресс-службу облсовета

Прямая речь Егоровой-Луценко: "Сегодня (20 сентября – ред.) поступило заявление от Богдана Малеваного об отстранении его от исполнения служебных обязанностей. На основании писем СБУ и ТУ ГБР, заключения постоянной комиссии, учитывая заявление Богдана Малеваного, сегодня я издала распоряжение "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.". Ждем результатов работы ГБР и СБУ по этому вопросу".

Детали: По ее словам, 19 сентября проект решения "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.", который был подготовлен на основании писем от СБУ и ГБР согласовала депутатская комиссия.

В пресс-службе добавили, что во время пленарного заседания Малеваный подтвердил, что действительно написал заявление об отстранении.

Предыстория:

  • ГБР 6 июля заявило, что обратилось в Харьковский областной совет "с целью отстранения чиновника, поскольку чиновник такого ранга имеет доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области, и другой, в том числе секретной информации". По данным ведомства, у Малеваного есть паспорт гражданина РФ, полученный в 2014 году в городе Севастополь, водительское удостоверение и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России.
  • 7 июля советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире марафона новостей заявила, что бюро имеет достаточно доказательств наличия российского паспорта у Малеваного. 
  • Информацию о якобы наличии у заместителя главы Харьковского облсовета паспорта РФ, идентификационного кода и водительских прав обнародовала еще 14 февраля нардеп Ирина Фриз. 
  • Сам Малеваный в комментарии СМИ опровергал наличие у него российского гражданства.
  • Малеваный занимает должность заместителя главы Харьковского облсовета с 25 ноября 2021 года.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: Харьковская областьместная властьРосcиягражданство
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоЗеленский призвал США быть первым гарантом безопасности, а другие страны – выбрать между добром и злом

Зеленский об "очень шумных новостях из России": Наши позиции не меняются

После громкого анонса Путин так и не смог выступить. Пока что

В Воздушных силах объяснили, чем можно сбивать иранские "подарки" России

"Укроборонпром" совместно со страной-членом НАТО строит боеприпасный завод

фотоВ Казачьей Лопани россияне пытали людей в подвалах вокзала и магазина – полиция

Все новости...
Харьковская область
На Харковщине разоблачили предателей, которые помогали россиянам строить блиндажи и патрулировать города – ДБР
На Харьковщине 3 человека ранены из-за обстрелов, 2 человека подорвались на минах - ОВА
В начале оккупации Изюма россияне не разрешали хоронить погибших – СМИ
Последние новости
06:15
05:15
Россияне ударили ракетами по Покровску, ранена жительница города
04:35
Государство, которое провоцирует голод, заслуживает "самую жесткую реакцию" мира – Зеленский
03:38
В Новой Каховке ВСУ поразили колонну военной техники россиян – командование
03:08
ВСУ уничтожили более 150 захватчиков и более 40 единиц техники врага – ОК "Юг"
02:32
Из-за ракетного удара в Харькове заблокированы люди – мэр
01:56
Глава дипломатии ЕС призывает к новым санкциям против России из-за "референдумов"
01:22
Инициатива – за Украиной – Зеленский о ситуации на передовой
01:20
В ЕС не надеются до конца года договориться отойти от единодушия в принятии решений
01:07
видеоЗеленский призвал США быть первым гарантом безопасности, а другие страны – выбрать между добром и злом
Все новости...