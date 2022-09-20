Путін наказав ОПК негайно дати військам "засоби ураження" та вивчати західну зброю

Президент Росії Володимир Путін на засіданні з розвитку оборонно-промислового комплексу закликав забезпечити поставки "засобів ураження" у війська, а також вивчати західну зброю, яка застосовується в Україні.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Путіна: "Організаціям ОПК необхідно в найкоротші терміни забезпечити постачання необхідного озброєння і техніки у війська, засобів ураження".

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Деталі: При цьому він заявив, що збирається обговорити з представниками військової промисловості постачання зброї саме до військ, які знаходяться в Україні.

Він також закликав вивчати зразки західної зброї, яка застосовується в Україні, хоча, на його думку, російські аналоги ефективно "протистоять" їм. "На підтримку нинішнього режиму в Києві, як відомо, фактично кинуті всі запаси арсеналів НАТО, а це означає, що ми повинні і можемо їх вивчати, ці арсенали і те, що там є, і те, що використовується проти нас", - сказав Путін.

Лідер Кремля хоче, щоб в оборонній сфері було 100% імпортозаміщення, його вимога – наростити виробничі потужності та скоротити терміни виробництва.

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Що було раніше: За даними британської розвідки, Росія майже напевно дедалі частіше закуповує зброю в інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран та Північна Корея, оскільки її власні запаси виснажуються.