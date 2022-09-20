Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін наказав ОПК негайно дати військам "засоби ураження" та вивчати західну зброю

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 вересня 2022, 15:25
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін на засіданні з розвитку оборонно-промислового комплексу закликав забезпечити поставки "засобів ураження" у війська, а також вивчати західну зброю, яка застосовується в Україні.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Путіна: "Організаціям ОПК необхідно в найкоротші терміни забезпечити постачання необхідного озброєння і техніки у війська, засобів ураження".

Деталі: При цьому він заявив, що збирається обговорити з представниками військової промисловості постачання зброї саме до військ, які знаходяться в Україні.

Він також закликав вивчати зразки західної зброї, яка застосовується в Україні, хоча, на його думку, російські аналоги ефективно "протистоять" їм. "На підтримку нинішнього режиму в Києві, як відомо, фактично кинуті всі запаси арсеналів НАТО, а це означає, що ми повинні і можемо їх вивчати, ці арсенали і те, що там є, і те, що використовується проти нас", - сказав Путін.

Лідер Кремля хоче, щоб в оборонній сфері було 100% імпортозаміщення, його вимога – наростити виробничі потужності та скоротити терміни виробництва.

Що було раніше: За даними британської розвідки, Росія майже напевно дедалі частіше закуповує зброю в інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран та Північна Корея, оскільки її власні запаси виснажуються.

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ПутінзброяРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Путін хоче анексувати окуповані території, щоб звинуватити ЗСУ в "нападі на Росію"

відеоЗеленський закликав США бути першим гарантом безпеки, а інші країни – вибрати між добром і злом

Зеленський про "дуже шумні новини з Росії": Наші позиції не змінюються

У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати іранські "подарунки" Росії

"Укроборонпром" спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод

фотоУ Козачій Лопані росіяни катували людей у підвалах вокзалу й магазину – поліція

Усі новини...
Путін
Лідер боснійських сербів підтримав війну Путіна в Україні і пропаганду РФ про неї
Ердоган вважає, що Путін готовий покінчити з війною якомога швидше
У зустрічі Зеленського з Путіним зараз немає сенсу – ОП
Останні новини
07:10
ЗСУ відбили ворожі атаки та уразили 40 об’єктів противника – зведення
06:15
ISW: Путін хоче анексувати окуповані території, щоб звинуватити ЗСУ в "нападі на Росію"
05:15
Росіяни вдарили ракетами по Покровську, поранена жителька міста
04:35
Держава, яка провокує голод, заслуговує на "найжорсткішу реакцію" світу – Зеленський
03:38
У Новій Каховці ЗСУ уразили колону військової техніки росіян – командування
03:08
ЗСУ знищили понад 150 загарбників і більше 40 одиниць техніки ворога – ОК "Південь"
02:32
Через ракетний удар у Харкові заблоковано людей – мер
01:56
Глава дипломатії ЄС закликає до нових санкцій проти Росії через "референдуми"
01:22
Ініціатива – за Україною – Зеленський про ситуацію на передовій
01:20
У ЄС не сподіваються до кінця року домовитися відійти від одностайності у прийнятті рішень
Усі новини...