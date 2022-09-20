Путин приказал ОПК немедленно дать войскам "средства поражения" и изучать западное оружие

Президент России Владимир Путин на заседании по развитию оборонно-промышленного комплекса призвал обеспечить поставки "средств поражения" в войска, а также изучать западное оружие, которое применяется в Украине.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Путина: "Организациям ОПК необходимо в кратчайшие сроки обеспечить поставки необходимого вооружения и техники в войска, средств поражения".

Детали: При этом он заявил, что собирается обсудить с представителями военной промышленности поставки оружия именно в войска, которые находятся в Украине.

Он также призвал изучать образцы западного оружия, которое применяется в Украине, хотя, по его мнению, российские аналоги эффективно "противостоят" им. "На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО, а это означает, что мы должны и можем их изучать, эти арсеналы и то, что там есть, и то, что используется против нас", - сказал Путин.

Лидер Кремля хочет, чтобы в оборонной сфере было 100% импортозамещение, его требование - нарастить производственные мощности и сократить сроки производства.

Что предшествовало: По данным британской разведки, Россия почти наверняка все чаще закупает оружие у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея, поскольку ее собственные запасы истощаются.