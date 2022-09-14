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Росія все частіше купує зброю у держав, на які поширюються жорсткі санкції – британська розвідка

"Європейська правда"Середа, 14 вересня 2022, 08:33

Росія майже напевно дедалі частіше закуповує зброю в інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран та Північна Корея, оскільки її власні запаси виснажуються.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Росія, найімовірніше, вперше розмістила іранські безпілотні літальні апарати в Україні. 13 вересня 2022 року українські офіційні особи повідомили, що їхні сили збили БПЛА "Shahed -136" під Куп'янськом, в районі успішного наступу України, що триває", - йдеться в повідомленні.

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Shahed-136 - ударний БПЛА односторонньої дії із заявленою дальністю польоту 2500 кілометрів. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися при нападах на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера MT MERCER STREET у липні 2021 року.

У британській розвідці зазначають, що втрата Shahed -136 поблизу лінії фронту говорить про те, що існує реальна можливість того, що Росія намагається використати цю систему для завдання тактичних ударів, а не по стратегічним цілям в глибині української території.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія змушена звертатися за зброєю до інших країн. 

За даними американської розвідки, Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракети малої дальності у Північної Кореї.

Будь-яка угода щодо закупівлі зброї у Північної Кореї є порушенням резолюцій ООН, спрямованих на заборону поширення зброї з Пхеньяну.

Минулого тижня стало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.

Теми: Росіязброявійнарозвідка
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