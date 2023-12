Росія все частіше купує зброю у держав, на які поширюються жорсткі санкції – британська розвідка

Росія майже напевно дедалі частіше закуповує зброю в інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран та Північна Корея, оскільки її власні запаси виснажуються.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Росія, найімовірніше, вперше розмістила іранські безпілотні літальні апарати в Україні. 13 вересня 2022 року українські офіційні особи повідомили, що їхні сили збили БПЛА "Shahed -136" під Куп'янськом, в районі успішного наступу України, що триває", - йдеться в повідомленні.

Реклама:

Shahed-136 - ударний БПЛА односторонньої дії із заявленою дальністю польоту 2500 кілометрів. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися при нападах на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера MT MERCER STREET у липні 2021 року.

У британській розвідці зазначають, що втрата Shahed -136 поблизу лінії фронту говорить про те, що існує реальна можливість того, що Росія намагається використати цю систему для завдання тактичних ударів, а не по стратегічним цілям в глибині української території.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/peo4DTIuvL



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/op9M362TuQ