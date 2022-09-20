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Кулеба: псевдореферендуми нічого не змінять, Україна продовжить звільняти території

Вівторок, 20 вересня 2022, 15:43

Попри плани РФ провести псевдореферендуми про приєднання окупованих українських територій, Україна продовжить їх звільнення.

Про це заявив у вівторок глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Фіктивні "референдуми" нічого не змінять. Як і жодна гібридна "мобілізація". Росія була і залишається агресором, який незаконно окуповує частину української землі", - заявив міністр у своєму Twitter.

Він додав, що Україна має повне право звільнити свої території, і продовжуватиме їх звільняти, "хоч би що говорила Росія".

Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич закликав міжнародну спільноту відреагувати на заплановані фейкові "референдуми" РФ новими санкціями та більшою кількістю зброї для України.

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Теми: РосіяКулеба Дмитровійна
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