Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: псевдореферендумы ничего не изменят, Украина продолжит освобождать территории

Вторник, 20 сентября 2022, 15:43

Несмотря на планы РФ провести псевдореферендумы о присоединении оккупированных украинских территорий, Украина продолжит их освобождать.

Об этом заявил во вторник глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Фиктивные "референдумы" ничего не изменят. Как и никакая гибридная "мобилизация". Россия была и остается агрессором, который незаконно оккупирует часть украинской земли", - заявил министр в своем Twitter.

Он добавил, что Украина имеет полное право освободить свои территории и будет продолжать их освобождать, "что бы ни говорила Россия".

Оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал международное сообщество отреагировать на запланированные фейковые "референдумы" РФ новыми санкциями и большим количеством оружия для Украины.

Поддержите УП на Patreon

Темы: РосcияКулеба Дмитрийвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ в "нападении на Россию"

видеоЗеленский призвал США быть первым гарантом безопасности, а другие страны – выбрать между добром и злом

Зеленский об "очень шумных новостях из России": Наши позиции не меняются

В Воздушных силах объяснили, чем можно сбивать иранские "подарки" России

"Укроборонпром" совместно со страной-членом НАТО строит боеприпасный завод

фотоВ Казачьей Лопани россияне пытали людей в подвалах вокзала и магазина – полиция

Все новости...
Росcия
Путин приказал ОПК немедленно дать войскам "средства поражения" и изучать западное оружие
Заместителя главы Харьковского облсовета отстранили: ГБР нашло паспорт РФ
На оккупированной Херсонщине россияне похитили журналистку и волонтера
Последние новости
07:10
ВСУ отбили вражеские атаки и поразили 40 объектов противника – сводка
06:15
ISW: Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ в "нападении на Россию"
05:15
Россияне ударили ракетами по Покровску, ранена жительница города
04:35
Государство, которое провоцирует голод, заслуживает "самую жесткую реакцию" мира – Зеленский
03:38
В Новой Каховке ВСУ поразили колонну военной техники россиян – командование
03:08
ВСУ уничтожили более 150 захватчиков и более 40 единиц техники врага – ОК "Юг"
02:32
Из-за ракетного удара в Харькове заблокированы люди – мэр
01:56
Глава дипломатии ЕС призывает к новым санкциям против России из-за "референдумов"
01:22
Инициатива – за Украиной – Зеленский о ситуации на передовой
01:20
В ЕС не надеются до конца года договориться отойти от единодушия в принятии решений
Все новости...