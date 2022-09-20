Кулеба: псевдореферендумы ничего не изменят, Украина продолжит освобождать территории

Несмотря на планы РФ провести псевдореферендумы о присоединении оккупированных украинских территорий, Украина продолжит их освобождать.

Об этом заявил во вторник глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Фиктивные "референдумы" ничего не изменят. Как и никакая гибридная "мобилизация". Россия была и остается агрессором, который незаконно оккупирует часть украинской земли", - заявил министр в своем Twitter.

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Он добавил, что Украина имеет полное право освободить свои территории и будет продолжать их освобождать, "что бы ни говорила Россия".

Оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал международное сообщество отреагировать на запланированные фейковые "референдумы" РФ новыми санкциями и большим количеством оружия для Украины.