Окупанти готуються провести всі "референдуми" 23-27 вересня

Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Джерело: російський Інтерфакс

Деталі: Так звані "народні ради ЛНР і ДНР" першими підтвердили дати проведення "референдумів". Слідом за ними про "голосування" на окупаній Херсонщині заявив гауляйтер Володимир Сальдо, на захопленій частині Запоріжжя псевродефендум обіцяють почати "найближчими днями".

Оновлено о 16:39: Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький підтвердив проведення псевдореферендуму з 23 по 27 вересня. Член проросійської окупаційної адміністрації Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що регіон можуть перейменувати у "Запорізький край".

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