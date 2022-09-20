Окупанти готуються провести всі "референдуми" 23-27 вересня
Вівторок, 20 вересня 2022, 14:34
Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Джерело: російський Інтерфакс
Деталі: Так звані "народні ради ЛНР і ДНР" першими підтвердили дати проведення "референдумів". Слідом за ними про "голосування" на окупаній Херсонщині заявив гауляйтер Володимир Сальдо, на захопленій частині Запоріжжя псевродефендум обіцяють почати "найближчими днями".
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Оновлено о 16:39: Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький підтвердив проведення псевдореферендуму з 23 по 27 вересня. Член проросійської окупаційної адміністрації Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що регіон можуть перейменувати у "Запорізький край".
Передісторія:
- 19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.
- Окупанти Херсонської області слідом за бойовиками Донецької та Луганської областей виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав шантажем спроби Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України.
- Також в ОП вкотре запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.
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