Окупанти готуються провести всі "референдуми" 23-27 вересня

Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Джерело: російський Інтерфакс

Деталі: Так звані "народні ради ЛНР і ДНР" першими підтвердили дати проведення "референдумів". Слідом за ними про "голосування" на окупаній Херсонщині заявив гауляйтер Володимир Сальдо, на захопленій частині Запоріжжя псевродефендум обіцяють почати "найближчими днями".

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Оновлено о 16:39: Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький підтвердив проведення псевдореферендуму з 23 по 27 вересня. Член проросійської окупаційної адміністрації Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що регіон можуть перейменувати у "Запорізький край".

Передісторія:

19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.

Окупанти Херсонської області слідом за бойовиками Донецької та Луганської областей виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав шантажем спроби Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України.

Також в ОП вкотре запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.