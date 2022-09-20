Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти готуються провести всі "референдуми" 23-27 вересня

"Українська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 14:34
Окупанти готуються провести всі референдуми 23-27 вересня
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Джерело: російський Інтерфакс

Деталі: Так звані "народні ради ЛНР і ДНР" першими підтвердили дати проведення "референдумів". Слідом за ними про "голосування" на окупаній Херсонщині заявив гауляйтер Володимир Сальдо, на захопленій частині Запоріжжя псевродефендум обіцяють почати "найближчими днями". 

Реклама:

Оновлено о 16:39: Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький підтвердив проведення псевдореферендуму з 23 по 27 вересня. Член проросійської окупаційної адміністрації Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що регіон можуть перейменувати у "Запорізький край". 

Передісторія:

  • 19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР"  зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.
  • Окупанти Херсонської області слідом за бойовиками Донецької та Луганської областей виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав шантажем спроби Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України. 
  • Також в ОП вкотре запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: референдумХерсонська областьЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Усі новини...
референдум
Президент Польщі затвердив проведення референдуму в день виборів до парламенту
Міністр оборони Польщі озвучив четверте питання, яке винесуть на референдум
Третє питання на референдумі в Польщі стосуватиметься мігрантів – прем'єр
Останні новини
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
Усі новини...
Реклама: