Без гігієни, з обрізаним волоссям, по десятеро у камері – як тримають жінок у полоні РФ

Полонених українських жінок росіяни тримають нарівні з чоловіками - у тісних камерах та без засобів гігієни. Декому не дозволяють розчісувати волосся або взагалі зрізають його.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Через що довелося пройти українським жінкам у російському полоні розповіли на брифінгу представники ГО "Медійна Ініціатива за права людини".

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За інформацією правозахисників, після "арешту" жінок утримують у підвалах і колоніях. Декого вивозять до Росії.

Журналістка Марія Климик розповіла про аналіз свідчень жінок, які перебували у російському полоні. Встановлено кілька ключових ознак, за якими росіяни незаконно затримували їх.

Пряма мова: "Я спілкувалася з жінками з різних регіонів – як цивільними, так і військовими. Умови затримання завжди були однакові, особливо якщо це стосувалося цивільних. Тобто вони або брали участь у мітингах, або були у списках, бо були дружинами військових, поліцейських, журналістами або взагалі мали якийсь вплив на суспільство.

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Умови утримання були частіше за все однакові – їм не давали якихось засобів гігієни, спеціального ставлення не було. Іноді десять жінок утримували у камерах, розрахованих на двох-трьох осіб. Як утримували чоловіків, так утримували і жінок – хіба що не застосовували фізичне насилля.

Після привезення на місце, а особливо до Російської федерації, їх голили налисо, іншим не дозволяли вмитися, розчесати або зв’язати волосся. Не надавалася медична допомога. Тобто до них взагалі не ставилися, як до жінок-полонених, як це прописано у Женевських конвенціях".

Деталі: Правозахисники стверджують: наразі важко сказати, скільки точно жінок перебуває в полоні у РФ. Не всі родичі повідомляють про затримання. За весь час офіційних обмінів буль звільнено 39 жінок - як цивільних, так і військовослужбовиць.