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Без гигиены, с обрезанными волосами, по десять в камере - как удерживают женщин в плену РФ

Валентина РоманенкоВторник, 20 сентября 2022, 16:27
иллюстративное фото Unsplash

Пленных украинских женщин россияне держат наравне с мужчинами - в тесных камерах и без средств гигиены. Некоторым не позволяют расчесывать волосы или вообще срезают их.

Источник: "Укринформ"

Детали: Через что пришлось пройти украинским женщинам в российском плену рассказали на брифинге представители ОО "Медийная Инициатива за права человека".

По информации правозащитников, после "ареста" женщин удерживают в подвалах и колониях. Некоторых вывозят в Россию.

Журналистка Мария Климик рассказала об анализе свидетельств женщин, которые находились в российском плену. Установлено несколько ключевых признаков, по которым россияне незаконно задерживали их.

Прямая речь: "Я общалась с женщинами из разных регионов - как гражданскими, так и военными. Условия задержания всегда были одинаковы, особенно если это касалось гражданских. То есть они или участвовали в митингах, или были в списках, потому что были женами военных, полицейских, журналистами или просто имели какое-то влияние на общество.

Условия содержания были чаще всего одинаковые - им не давали никаких средств гигиены, специального отношения не было. Иногда десять женщин содержали в камерах, рассчитанных на двух-трех человек. Как содержали мужчин, так содержали и женщин - разве что не применяли физическое насилие.

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После приезда на место, а особенно в Российскую федерацию, их брили налысо, другим не позволяли умыться, расчесать или связать волосы. Не оказывалась медицинская помощь. То есть к ним вообще не относились, как к женщинам-пленникам, как это прописано в Женевских конвенциях".

Детали: Правозащитники утверждают: пока трудно сказать, сколько точно женщин находится в плену в РФ. Не все родственники сообщают о задержании. За все время официальных обменов было освобождено 39 женщин - как гражданских, так и военнослужащих.

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Темы: войнапленныеправа человека
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