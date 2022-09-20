Кількість гумдопомоги Миколаєву зменшилася в 10 разів – мер

За останні три місяці кількість гуманітарної допомоги, яка надходить у Миколаїв, зменшилася вдесятеро.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 20 вересня

Пряма мова: "Кількість гуманітарних вантажів, які надходили на адресу Миколаївської міської ради, за останні три місяці знизилася приблизно у десять разів. Проте у нас працюють кілька гуманітарних програм, є можливість придбати продукти через торгівельні мережі, тому голод місцевим мешканцям точно не загрожує".

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Деталі: Водночас мер наголосив на важливості програми ООН, завдяки якій миколаївці за спеціальними картками можуть раз на кілька днів отримувати хліб, консерви тощо. За його словами, найгірша ситуація не у пенсіонерів, а у людей працездатного віку, які втратили роботу через війну.

Пряма мова: "Їх офіційно не звільнили, а вивели поза штат і вони залишилися без засобів для існування. Тому зараз ми будемо працювати над цією проблемою зі службою зайнятості та програмою ООН, щоб надавати виплати під цю конкретну категорію людей".

Нагадаємо: 7 вересня глава Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що з 195 днів повномасштабного вторгнення в Україну Росія не обстрілювала Миколаїв лише 27 днів.