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Количество гумпомощи Николаеву уменьшилось в 10 раз – мэр

"Украинская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 16:32
Количество гумпомощи Николаеву уменьшилось в 10 раз – мэр
Гуманитарная помощь в Николаеве, Фото: Николаевский городской совет

За последние три месяца количество гуманитарной помощи, поступающей в Николаев, уменьшилось в десять раз.

Источник: мэр города Александр Сенкевич на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 20 сентября

Прямая речь: "Количество гуманитарных грузов, поступавших на адрес Николаевского городского совета, за последние три месяца снизилось примерно в десять раз. Однако у нас работает несколько гуманитарных программ, есть возможность приобрести продукты через торговые сети, поэтому голод местным жителям точно не грозит".

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Детали: В то же время мэр отметил важность программы ООН, благодаря которой николаевцы по специальным карточкам могут раз в несколько дней получать хлеб, консервы и т.д. По его словам, самая плохая ситуация не у пенсионеров, а у людей трудоспособного возраста, потерявших работу из-за войны.

Прямая речь: "Их официально не уволили, а вывели за штат и они остались без средств к существованию. Поэтому сейчас мы будем работать над этой проблемой со службой занятости и программой ООН для предоставления выплат под эту конкретную категорию людей".

Напомним: 7 сентября глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что со 195 дней полномасштабного вторжения в Украину Россия не обстреливала Николаев всего 27 дней.

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Темы: Николаевблаготворительностьгуманитарка
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