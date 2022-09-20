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"Везде хохлы": окупант розповів, як вони сидять в оточенні без зброї і зі злості ґвалтують жінок

Валентина РоманенкоВівторок, 20 вересня 2022, 17:09

Російські солдати виміщають свою ненависть за поразки від Збройних сил України на цивільних – ґвалтують жінок.

Джерело: нова перехоплена телефонна розмова російських загарбників, яку оприлюднує СБУ

Деталі: За даними СБУ, підрозділ нижчецитованого росіянина опинився в оточенні на Донеччині, вони без зброї, яку командування не може перекинути, бо "скрізь хохли" та зазнають колосальних втрат: "весь батальйон поклали".

Під потужним натиском українських захисників окупанти виміщають свої розпач і ненависть на цивільному населенні.

Росіянин зазначає, що їх там усі ненавидять, навіть діти. Російські ж солдати ґвалтують місцевих жінок.

У самого окупанта здають нерви і він прагне повернутися додому, однак армія РФ ні ротацію не проводить, ні відпустки не дає.

ВІДЕО ДНЯ

Російське командування стримує російських солдат від "демобілізації" розстрілами.

Водночас СБУ нагадує про ще один вихід – здатися в полон українським захисникам. Хоча відповідати за скоєні воєнні злочини російським окупантам доведеться в будь-якому випадку.

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Теми: СБУвійна
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