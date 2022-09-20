"Везде хохлы": окупант розповів, як вони сидять в оточенні без зброї і зі злості ґвалтують жінок

Російські солдати виміщають свою ненависть за поразки від Збройних сил України на цивільних – ґвалтують жінок.

Джерело: нова перехоплена телефонна розмова російських загарбників, яку оприлюднує СБУ

Деталі: За даними СБУ, підрозділ нижчецитованого росіянина опинився в оточенні на Донеччині, вони без зброї, яку командування не може перекинути, бо "скрізь хохли" та зазнають колосальних втрат: "весь батальйон поклали".

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Під потужним натиском українських захисників окупанти виміщають свої розпач і ненависть на цивільному населенні.

Росіянин зазначає, що їх там усі ненавидять, навіть діти. Російські ж солдати ґвалтують місцевих жінок.

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У самого окупанта здають нерви і він прагне повернутися додому, однак армія РФ ні ротацію не проводить, ні відпустки не дає.

Російське командування стримує російських солдат від "демобілізації" розстрілами.

Водночас СБУ нагадує про ще один вихід – здатися в полон українським захисникам. Хоча відповідати за скоєні воєнні злочини російським окупантам доведеться в будь-якому випадку.