"Везде хохлы": оккупант рассказал, как они сидят в окружении без оружия и со злости насилуют женщин

Российские солдаты вымещают свою ненависть за поражения от Вооруженных сил Украины на гражданских - насилуют женщин.

Источник: новый перехваченный телефонный разговор российских захватчиков, который обнародовала СБУ

Детали: По данным СБУ, подразделение нижецитированного россиянина оказалось в окружении в Донецкой области, они без оружия, которое командование не может перебросить, потому что "везде хохлы", и несут колоссальные потери: "весь батальон положили".

Под мощным натиском украинских защитников оккупанты вымещают свои отчаяние и ненависть на гражданском населении.

Россиянин отмечает, что их там все ненавидят, даже дети. Российские же солдаты насилуют местных женщин.

У самого оккупанта сдают нервы и он стремится вернуться домой, однако армия РФ ни ротацию не проводит, ни отпуска не дает.

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Российское же командование сдерживает российских солдат от "демобилизации" расстрелами.

В то же время СБУ напоминает о еще одном выходе - сдаться в плен украинским защитникам. Хотя отвечать за совершенные военные преступления российским оккупантам придется в любом случае.