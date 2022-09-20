Прем’єрка Естонії про псевдореферендуми: Росія отримає зворотній ефект

Прем’єрка Естонії Кая Каллас заявила, що намір РФ провести псевдореферендуми на окупованих територіях України матиме для Росії зворотній ефект.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сценарій окупантів у дії. Оскільки Росія просуває фейкові референдуми на окупованих територіях України, дозвольте мені сказати це голосно та ясно: Ми ніколи цього не визнаємо. Україна має повне право повернути свою територію. Донецьк, Луганськ, Крим – це все Україна", - написала Каллас у своєму Twitter.

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За її словами, Росія продовжує шантажувати та незаконно намагається забрати те, що їй не належить.

"Подібні дії матимуть зворотний ефект і згуртують нашу підтримку України. Більше військової допомоги, більше санкцій проти агресора, притягнення Росії до відповідальності за злочини", - переконана Кая Каллас.

Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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