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Прем’єрка Естонії про псевдореферендуми: Росія отримає зворотній ефект

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 18:32

Прем’єрка Естонії Кая Каллас заявила, що намір РФ провести псевдореферендуми на окупованих територіях України матиме для Росії зворотній ефект.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сценарій окупантів у дії. Оскільки Росія просуває фейкові референдуми на окупованих територіях України, дозвольте мені сказати це голосно та ясно: Ми ніколи цього не визнаємо. Україна має повне право повернути свою територію. Донецьк, Луганськ, Крим – це все Україна", - написала Каллас у своєму Twitter.

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За її словами, Росія продовжує шантажувати та незаконно намагається забрати те, що їй не належить. 

"Подібні дії матимуть зворотний ефект і згуртують нашу підтримку України. Більше військової допомоги, більше санкцій проти агресора, притягнення Росії до відповідальності за злочини", - переконана Кая Каллас.

Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що попри плани РФ провести псевдореферендуми про приєднання окупованих українських територій, Україна продовжить їх звільнення.

Теми: ЕстоніяреферендумРосіяокупація
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