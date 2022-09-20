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Премьер Эстонии о псевдореферендумах: Россия получит обратный эффект

"Европейская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 18:32

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что намерение РФ провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины будет иметь для России обратный эффект.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сценарий оккупантов в действии. Поскольку Россия продвигает фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и ясно: Мы никогда этого не признаем. Украина имеет полное право вернуть свою территорию. Донецк, Луганск, Крым – это все Украина", - написала Каллас в своем Twitter.

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По ее словам, Россия продолжает шантажировать и пытается незаконно забрать то, что ей не принадлежит.

"Подобные действия будут иметь обратный эффект и сплотят нашу поддержку Украины. Больше военной помощи, больше санкций против агрессора, привлечение России к ответственности за преступления", – убеждена Кая Каллас.

Оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на планы РФ провести псевдореферендумы о присоединении оккупированных украинских территорий, Украина продолжит их освобождение.

Темы: ЭстонияреферендумРосcияоккупация
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