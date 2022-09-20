Премьер Эстонии о псевдореферендумах: Россия получит обратный эффект

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что намерение РФ провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины будет иметь для России обратный эффект.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сценарий оккупантов в действии. Поскольку Россия продвигает фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и ясно: Мы никогда этого не признаем. Украина имеет полное право вернуть свою территорию. Донецк, Луганск, Крым – это все Украина", - написала Каллас в своем Twitter.

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По ее словам, Россия продолжает шантажировать и пытается незаконно забрать то, что ей не принадлежит.

"Подобные действия будут иметь обратный эффект и сплотят нашу поддержку Украины. Больше военной помощи, больше санкций против агрессора, привлечение России к ответственности за преступления", – убеждена Кая Каллас.

Оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на планы РФ провести псевдореферендумы о присоединении оккупированных украинских территорий, Украина продолжит их освобождение.