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Росія завдала удару по Харківщині: двоє загиблих і поранені діти

"Українська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 18:51
Росія завдала удару по Харківщині: двоє загиблих і поранені діти
Куп'янськ, Фото: Офіс президента

Російські окупанти обстріляли село Грушівка у Харківській області. За попередніми даними, двоє людей загинули, дев'ятеро – поранені, серед них четверо дітей.

Деталі: голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Село знаходиться у Куп'янському районі області.

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Інформація щодо постраждалих і руйнувань доповнюється.

Поранені госпіталізовані, медики оцінюють їхній стан як середній.

Теми: Харківська областьв'язницяжертвиРосія
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