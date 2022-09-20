Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія завдала удару по Харківщині: двоє загиблих і поранені діти

"Українська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 18:51
Куп'янськ, Фото: Офіс президента

Російські окупанти обстріляли село Грушівка у Харківській області. За попередніми даними, двоє людей загинули, дев'ятеро – поранені, серед них четверо дітей.

Деталі: голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Село знаходиться у Куп'янському районі області.

Інформація щодо постраждалих і руйнувань доповнюється.

Поранені госпіталізовані, медики оцінюють їхній стан як середній.

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Харківська областьв'язницяжертвиРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Путін оголосив часткову мобілізацію

ISW: Путін хоче анексувати окуповані території, щоб звинуватити ЗСУ в "нападі на Росію"

відеоЗеленський закликав США бути першим гарантом безпеки, а інші країни – вибрати між добром і злом

Зеленський про "дуже шумні новини з Росії": Наші позиції не змінюються

У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати іранські "подарунки" Росії

"Укроборонпром" спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод

Усі новини...
Харківська область
Росіяни намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ
"Нова пошта" відкрила відділення ще у восьми деокупованих населених пунктах Харківщини
Заступника голови Харківської облради відсторонили: ДБР знайшло паспорт РФ
Останні новини
10:26
Amazon скасовує комісію для українських підприємців на рік
10:18
Макрон: нейтральні щодо війни в Україні країни стають співучасниками Росії
10:17
Слідом за Туреччиною банки Вірменії, В'єтнаму і Казахстану перестали приймати картки "Мір"
10:15
Коли звертатись до онкогінеколога: у ЦГЗ назвали небезпечні симптоми
10:13
"Потєрь нєт", а мобілізіція є: Шойгу озвучив втрати РФ в Україні
10:04
ЗСУ вже знищили більше 55 000 окупантів – Генштаб
09:55
Британська розвідка пояснила, чому РФ поспішає з референдумами на окупованих територіях
09:44
Уряд ФРН націоналізує імпортера російського газу Uniper
09:43
Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів
09:38
Путін пригрозив Заходу ядерною зброєю: "Це не блеф"
Усі новини...