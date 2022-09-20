Росія завдала удару по Харківщині: двоє загиблих і поранені діти
Вівторок, 20 вересня 2022, 18:51
Російські окупанти обстріляли село Грушівка у Харківській області. За попередніми даними, двоє людей загинули, дев'ятеро – поранені, серед них четверо дітей.
Деталі: голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: Село знаходиться у Куп'янському районі області.
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Інформація щодо постраждалих і руйнувань доповнюється.
Поранені госпіталізовані, медики оцінюють їхній стан як середній.