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Россия нанесла удар по Харьковщине: двое погибших и раненые дети

"Украинская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 18:51
Россия нанесла удар по Харьковщине: двое погибших и раненые дети
Купянск, Фото: Офис президента

Российские оккупанты обстреляли село Грушевка в Харьковской области. По предварительным данным, два человека погибли, девять - ранены, среди них четверо детей.

Детали: председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: Село находится в Купянском районе области.

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Информация о пострадавших и разрушениях дополняется.

Раненые госпитализированы, медики оценивают их состояние как среднее.

Темы: Харьковская областьтюрьмажертвыРосcия
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