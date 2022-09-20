Россия нанесла удар по Харьковщине: двое погибших и раненые дети
Вторник, 20 сентября 2022, 18:51
Российские оккупанты обстреляли село Грушевка в Харьковской области. По предварительным данным, два человека погибли, девять - ранены, среди них четверо детей.
Детали: председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram
Детали: Село находится в Купянском районе области.
Информация о пострадавших и разрушениях дополняется.
Раненые госпитализированы, медики оценивают их состояние как среднее.
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