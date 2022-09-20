Россия нанесла удар по Харьковщине: двое погибших и раненые дети

Российские оккупанты обстреляли село Грушевка в Харьковской области. По предварительным данным, два человека погибли, девять - ранены, среди них четверо детей.

Детали: председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: Село находится в Купянском районе области.

Информация о пострадавших и разрушениях дополняется.

Раненые госпитализированы, медики оценивают их состояние как среднее.