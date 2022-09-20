"Кремль нервує": в ЄС прокоментували плани РФ щодо "референдумів" і "воєнний" закон

У Європейському Союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

Про це розповів високопоставлений європейський чиновник з Нью-Йорка, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс Україна".

"Для мене це означає нервозність у Москві, як я думаю, через відкат на фронті. Що стосується референдуму, то це витає в повітрі вже тижнями, і зрештою вони спробують це зробити, намагаючись досягти хоч якогось успіху, який у будь-якому разі законним не буде. Це те, як я це розумію", - сказав він.

Що стосується оголошення можливих санкцій для РФ, як і подальшої військової допомоги для України, високопосадовець повідомив, що ЄС "продовжує співпрацювати зі США, Великою Британією, Японією та іншими". "Я не очікую оголошень тут, у Нью-Йорку, але буде засідання Європейської ради в жовтні, де буде просування з питань і санкцій, і військової підтримки", - додав він.

У понеділок депутати Держдуми одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

Крім того, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що попри плани РФ провести псевдореферендуми про приєднання окупованих українських територій, Україна продовжить їх звільнення.