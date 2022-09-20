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"Кремль нервничает": в ЕС прокомментировали планы РФ по "референдумах" и "военный" закон

"Европейская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 19:13
Разбитые войска РФ в Украине, фото Армия Inform

В Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.

Об этом рассказал высокопоставленный европейский чиновник из Нью-Йорка, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс Украина".

"Для меня это означает нервозность в Москве, как я думаю, из-за отката на фронте. Что касается референдума, то это витает в воздухе уже неделями, и в конце концов они попытаются это сделать, пытаясь добиться хоть какого-то успеха, который в любом случае законен не будет. Это то, как я это понимаю", – сказал он.

Что касается объявления возможных санкций для РФ, как и последующей военной помощи для Украины, чиновник сообщил, что ЕС "продолжает сотрудничать с США, Великобританией, Японией и другими". "Я не ожидаю объявлений здесь, в Нью-Йорке, но будет заседание Европейского совета в октябре, где будет продвижение по вопросам и санкций и военной поддержки", - добавил он.

В понедельник депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Кроме того, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на планы РФ провести псевдореферендумы о присоединении оккупированных украинских территорий, Украина продолжит их освобождение.

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Темы: ЕСреферендумРосcиявойна
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