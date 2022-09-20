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Генсек НАТО: "Референдуми" на окупованих територіях України – це подальша ескалація війни

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 19:40
Генсек НАТО: Референдуми на окупованих територіях України – це подальша ескалація війни
Єнс Столтенберг, фото з його Twitter

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг у вівторок засудив наміри Росії організувати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє "Європейська правда", свою позицію Столтенберг виклав у Twitter.

"Псевдореферендуми не мають ніякої легітимності й не змінюють характер агресивної війни Росії проти України. Це – подальша ескалація в путінській війні. Міжнародна спільнота має засудити таке кричуще порушення міжнародного права й посилити підтримку України", – йдеться в дописі.

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Як відомо, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що попри плани РФ провести псевдореферендуми про приєднання окупованих українських територій, Україна продовжить їх звільнення.

А в Європейському Союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

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Теми: НАТОРосіяреферендумвійна
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