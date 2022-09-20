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Генсек НАТО: "Референдумы" на оккупированных территориях Украины – это дальнейшая эскалация войны

"Европейская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 19:40
Генсек НАТО: Референдумы на оккупированных территориях Украины – это дальнейшая эскалация войны
Йенс Столтенберг, фото из его Twitter

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг во вторник осудил намерения России организовать псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщает "Европейская правда", свою позицию Столтенберг изложил в Twitter.

"Псевдореферендумы не имеют никакой легитимности и не изменяют характер агрессивной войны России против Украины. Это – дальнейшая эскалация в путинской войне. Международное сообщество должно осудить такое вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", – говорится в сообщении.

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Как известно, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на планы РФ провести псевдореферендумы о присоединении оккупированных украинских территорий, Украина продолжит их освобождение.

А в Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.

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Темы: НАТОРосcияреферендумвойна
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