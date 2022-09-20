Генсек НАТО: "Референдумы" на оккупированных территориях Украины – это дальнейшая эскалация войны

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг во вторник осудил намерения России организовать псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщает "Европейская правда", свою позицию Столтенберг изложил в Twitter.

"Псевдореферендумы не имеют никакой легитимности и не изменяют характер агрессивной войны России против Украины. Это – дальнейшая эскалация в путинской войне. Международное сообщество должно осудить такое вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Как известно, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на планы РФ провести псевдореферендумы о присоединении оккупированных украинских территорий, Украина продолжит их освобождение.

А в Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.