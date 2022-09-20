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Білий дім: США ніколи не визнають територіальних загарбань Росії в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 19:53

Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України та змусять Москву платити ціну, якщо вона спробує це здійснити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Як ми попереджали в останні місяці, Росія, схоже, готується провести псевдореферендуми на територіях України, які вона контролює і навіть які зараз не контролює, що прямо порушує суверенітет України", – сказав він.

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"Ці референдуми є зневагою до принципів суверенітету й територіальної цілісності, які закладають фундамент міжнародного порядку і лежать в основі Статуту ООН. Ми знаємо, що ці "референдуми" будуть сповнені маніпуляцій і що Росія використає їх як привід для анексії територій – зараз чи в майбутньому", – додав він.

"Скажу чітко: якщо це справді станеться, США ніколи не визнають претензії РФ на території, які вона спробує анексувати. І ми ніколи не визнаємо ці території чимось іншим, як територією України", – наголосив Салліван.

Радник Байдена з нацбезпеки наголосив, що "референдуми" не дадуть Росії переваги за столом переговорів з Україною: "Якраз навпаки: це дія країни, яка зазнала невдач – військових і дипломатичних".

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Як відомо, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що попри плани РФ провести псевдореферендуми про приєднання окупованих українських територій, Україна продовжить їх звільнення.

А в Європейському Союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

Теми: СШАвійнаРосіяокупація
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