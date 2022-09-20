Білий дім: США ніколи не визнають територіальних загарбань Росії в Україні

Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України та змусять Москву платити ціну, якщо вона спробує це здійснити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Як ми попереджали в останні місяці, Росія, схоже, готується провести псевдореферендуми на територіях України, які вона контролює і навіть які зараз не контролює, що прямо порушує суверенітет України", – сказав він.

"Ці референдуми є зневагою до принципів суверенітету й територіальної цілісності, які закладають фундамент міжнародного порядку і лежать в основі Статуту ООН. Ми знаємо, що ці "референдуми" будуть сповнені маніпуляцій і що Росія використає їх як привід для анексії територій – зараз чи в майбутньому", – додав він.

"Скажу чітко: якщо це справді станеться, США ніколи не визнають претензії РФ на території, які вона спробує анексувати. І ми ніколи не визнаємо ці території чимось іншим, як територією України", – наголосив Салліван.

Радник Байдена з нацбезпеки наголосив, що "референдуми" не дадуть Росії переваги за столом переговорів з Україною: "Якраз навпаки: це дія країни, яка зазнала невдач – військових і дипломатичних".

Як відомо, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що попри плани РФ провести псевдореферендуми про приєднання окупованих українських територій, Україна продовжить їх звільнення.

А в Європейському Союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.