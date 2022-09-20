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Белый дом: США никогда не признают территориальных притязаний России в Украине

"Европейская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 19:53

Соединенные Штаты никогда не признают аннексии Россией части оккупированных территорий Украины и заставят Москву платить цену, если она попытается это осуществить.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге во вторник заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Как мы предупреждали в последние месяцы, Россия, похоже, готовится провести псевдореферендумы на территориях Украины, которые она контролирует и даже сейчас не контролирует, что прямо нарушает суверенитет Украины", - сказал он.

"Эти референдумы пренебрежение принципами суверенитета и территориальной целостности, которые закладывают фундамент международного порядка и лежат в основе Устава ООН. Мы знаем, что эти "референдумы" будут полны манипуляций и что Россия использует их как повод для аннексии территорий – сейчас или в будущем", – добавил он.

"Скажу четко: если это действительно произойдет, США никогда не признают претензии РФ на территории, которые она попытается аннексировать. И мы никогда не признаем эти территории чем-нибудь другим, кроме как территорией Украины", - подчеркнул Салливан.

Советник Байдена по нацбезопасности подчеркнул, что "референдумы" не дадут России преимущества за столом переговоров с Украиной: "Как раз наоборот: это действие страны, потерпевшей неудачи – военных и дипломатических".

Как известно, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на планы РФ провести псевдореферендумы о присоединении оккупированных украинских территорий, Украина продолжит их освобождение.

А в Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.

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Темы: СШАвойнаРосcияоккупация
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