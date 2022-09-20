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У Козачій Лопані росіяни катували людей у підвалах вокзалу й магазину – поліція

Олена РощінаВівторок, 20 вересня 2022, 20:28
У Козачій Лопані росіяни катували людей у підвалах вокзалу й магазину – поліція
Катівня, облаштована росіянами у Козачій Лопані, фото поліції

У селищі міського типу Козача Лопань Харківського району Харківської області поліція виявила катівні російських військових у підвалах вокзалу та магазину.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "Правоохоронці в Козачій Лопані виявили місце катування громадян. Військові РФ облаштували катівні у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину. Окупанти насильно утримували там людей, піддавали тортурам, фізичному та психологічному насиллю".

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Деталі: 20 вересня слідчі слідчого управління, відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, співробітники Дергачівського МРВ Управління СБУ в Харківській області спільно з прокурорами провели огляд двох підвальних приміщень у смт Козача Лопань, де катували цивільних громадян.

Правоохоронці встановлюють потерпілих, а також збирають доказову базу.

 
 
 
 
 
 
 
 

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого  за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 

ВІДЕО ДНЯ

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо: У місті Ізюм Харківської області після деокупації у відділку поліції виявили в’язницю та кімнату тортур, до яких вдавалися росіяни.

Теми: Харківська областьокупаціявійнаРосія
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