Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Козачій Лопані росіяни катували людей у підвалах вокзалу й магазину – поліція

Олена РощінаВівторок, 20 вересня 2022, 20:28
Катівня, облаштована росіянами у Козачій Лопані, фото поліції

У селищі міського типу Козача Лопань Харківського району Харківської області поліція виявила катівні російських військових у підвалах вокзалу та магазину.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "Правоохоронці в Козачій Лопані виявили місце катування громадян. Військові РФ облаштували катівні у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину. Окупанти насильно утримували там людей, піддавали тортурам, фізичному та психологічному насиллю".

Деталі: 20 вересня слідчі слідчого управління, відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, співробітники Дергачівського МРВ Управління СБУ в Харківській області спільно з прокурорами провели огляд двох підвальних приміщень у смт Козача Лопань, де катували цивільних громадян.

Правоохоронці встановлюють потерпілих, а також збирають доказову базу.

 
 
 
 
 
 
 
 

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого  за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У місті Ізюм Харківської області після деокупації у відділку поліції виявили в’язницю та кімнату тортур, до яких вдавалися росіяни.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Харківська областьокупаціявійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Данілов: Путін представив план "утилізації росіян"

Відразу після виступу Путіна росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул і Єреван

Макрон: Нейтральні щодо війни в Україні країни стають співучасниками Росії

Путін оголосив часткову мобілізацію

ISW: Путін хоче анексувати окуповані території, щоб звинуватити ЗСУ в "нападі на Росію"

відеоЗеленський закликав США бути першим гарантом безпеки, а інші країни – вибрати між добром і злом

Усі новини...
Харківська область
Жителів Харківщини просять поки не повертатися: люди підриваються на мінах
Російські окупанти розграбували лікарні на Харківщині, технічні втрати – 95%
Росія завдала удару по Харківщині: двоє загиблих і поранені діти
Останні новини
12:12
Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які хочуть уникнути мобілізації - глава МЗС
12:11
Morgan Stanley продає придбаний за рекордною ціною ТЦ у Москві з великою знижкою – ЗМІ
11:57
Міністр оборони Британії: мобілізація - це визнання Путіним, що він програє
11:54
Посол США: мобілізація в Росії та псевдореферендуми – ознаки слабкості та провалу
11:47
У центрі Дніпра з'явилася вулиця Степана Бандери – мер
11:43
Експосадовців "Центренерго" викрили на махінаціях із газом на 8 мільйонів – НАБУ
11:36
Німецька поліція проводить обшук у маєтку російського олігарха Усманова у Баварії
11:33
Данілов: Путін представив план "утилізації росіян"
11:32
У Навального закликали росіян виходити на вулиці та підпалювати військкомати
11:21
"Зернова ініціатива": ще вісім суден вийшли з українських портів
Усі новини...