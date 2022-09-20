В Казачьей Лопани россияне пытали людей в подвалах вокзала и магазина – полиция

В поселке городского типа Казачья Лопань Харьковского района Харьковской области полиция обнаружила пыточные российских военных в подвалах вокзала и магазина.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "Правоохранители в Казачьей Лопани обнаружили место пыток граждан. Военные РФ обустроили застенки в подвалах железнодорожного вокзала и местного магазина. Оккупанты насильно удерживали там людей, подвергали пыткам, физическому и психологическому насилию".

Детали: 20 сентября следователи следственного управления, отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области, сотрудники Дергачевского МРО Управления СБУ в Харьковской области совместно с прокурорами провели осмотр двух подвальных помещений в пгт Казачья Лопань, где пытали гражданских лиц.

Правоохранители устанавливают потерпевших, а также собирают доказательную базу.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

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Напомним: В городе Изюм Харьковской области после деоккупации в отделении полиции обнаружили тюрьму и комнату пыток, к которым прибегали россияне.