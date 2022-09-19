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У поліції звільненого Ізюма знайшли кімнату тортур

Євген КізіловПонеділок, 19 вересня 2022, 21:15
Одна з камер катівні в Ізюмі, фото поліції

У відділку поліції міста Ізюм, який під час окупації армія РФ перетворила у свою базу, виявили в’язницю та кімнату тортур.

Джерело: начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook

Деталі: Зараз слідчі ведуть огляд приміщень. Вже знайшли журнали з списком затриманих, які вели окупанти, а також інструменти катувань - електричні кабелі.

Також вивчається кожна камера, де тримали людей - вилучаються зразки ДНК та відбитки пальців, збирається база доказів для суду.

За словами Болвінова, в темних підвальних камерах люди перебували від декількох тижнів до місяців, навіть не завжди розуміючи, що саме від них хочуть окупанти.

 
 
 

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.
  • Місцева влада повідомляє, що серед тіл з масового поховання 99% мають ознаки насильницької смерті.
  • Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив про докази злочинів окупантів у звільненому Ізюмі, він також підтвердив, що ООН направляє на Харківщину свою місію.

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Теми: Ізюмполіціяокупаціявійна
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