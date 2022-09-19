У поліції звільненого Ізюма знайшли кімнату тортур
Понеділок, 19 вересня 2022, 21:15
У відділку поліції міста Ізюм, який під час окупації армія РФ перетворила у свою базу, виявили в’язницю та кімнату тортур.
Джерело: начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook
Деталі: Зараз слідчі ведуть огляд приміщень. Вже знайшли журнали з списком затриманих, які вели окупанти, а також інструменти катувань - електричні кабелі.
Також вивчається кожна камера, де тримали людей - вилучаються зразки ДНК та відбитки пальців, збирається база доказів для суду.
За словами Болвінова, в темних підвальних камерах люди перебували від декількох тижнів до місяців, навіть не завжди розуміючи, що саме від них хочуть окупанти.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.
- Місцева влада повідомляє, що серед тіл з масового поховання 99% мають ознаки насильницької смерті.
- Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.
- Президент Володимир Зеленський повідомив про докази злочинів окупантів у звільненому Ізюмі, він також підтвердив, що ООН направляє на Харківщину свою місію.