У Пентагоні назвали плани Кремля щодо "референдумів" інформаційною операцією

У Пентагоні заявляють, що заяви лідерів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" про проведення референдумів про приєднання до Російської Федерації є відволікаючим маневром після успішного контрнаступу України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Це просто інформаційна операція, яка покликана відволікти увагу від того складного стану, в якому зараз перебувають російські військові", - заявив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

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Райдер назвав заклики до проведення референдумів частиною російської "гри".

"Ми бачили, як вони робили це в 2014 році, і це виглядає приблизно так: Спочатку маріонеткові чиновники, як ви бачите в пресі зараз, заявляють, що збираються провести референдуми, а потім вони будуть використовувати це як основу для того, щоб спробувати заявити про легітимність анексії суверенної української території", - сказав він.

За його словами, референдуми не матимуть жодної довіри і не вплинуть на підтримку України з боку США.

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"Ніхто не буде сприймати такі фіктивні референдуми з довірою, і США, безумовно, не визнають результати будь-яких фіктивних виборів. Ми продовжимо працювати з Україною та нашими міжнародними партнерами, щоб надати їм необхідну підтримку ", - сказав Райдер.

У Білому домі також заявили, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України та змусять Москву платити ціну, якщо вона спробує це здійснити.

Як відомо, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що попри плани РФ провести псевдореферендуми про приєднання окупованих українських територій, Україна продовжить їх звільнення.