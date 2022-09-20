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В Пентагоне назвали планы Кремля по "референдумам" информационной операцией

"Европейская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 20:49

В Пентагоне заявляют, что заявления лидеров самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" о проведении референдумов о присоединении к Российской Федерации являются отвлекающим маневром после успешного контрнаступления Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"Это просто информационная операция, которая призвана отвлечь внимание от того сложного состояния, в котором сейчас находятся российские военные", - заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Райдер назвал призывы к проведению референдумов частью российской "игры".

"Мы видели, как они делали это в 2014 году, и это выглядит примерно так: Сначала марионеточные чиновники, как вы видите в прессе сейчас, заявляют, что собираются провести референдумы, а затем они будут использовать это как основу для того, чтобы попытаться заявить о легитимности аннексии суверенной украинской территории", - сказал он.

По его словам, референдумы не будут иметь никакого доверия и не повлияют на поддержку Украины со стороны США.

"Никто не будет воспринимать такие фиктивные референдумы с доверием, и США, безусловно, не признают результаты любых фиктивных выборов. Мы продолжим работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы оказать им необходимую поддержку", - сказал Райдер.

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В Белом доме также заявили, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексии Россией части оккупированных территорий Украины и заставят Москву платить цену, если она попытается это осуществить.

Как известно, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на планы РФ провести псевдореферендумы о присоединении оккупированных украинских территорий, Украина продолжит их освобождение.

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Темы: СШАРосcияреферендумПутин
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