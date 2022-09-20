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Макрон про російські "референдуми" на окупованих територіях: "Цинізм"

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 20:50

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував наміри Росії провести так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України, назвавши їх "провокацією" і "цинізмом".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Franceinfo.

"Ц еще одна провокація, яка, на наш погляд, не матиме жодних наслідків для нашої позиції: Росія повинна піти з території України та дотримуватися визнаних кордонів", – наголосив французький президент.

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"Організація референдумів на територіях, які постраждали від бомбардувань, де люди були змушені тікати, є ознакою цинізму", – додав він.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України та змусять Москву платити ціну, якщо вона спробує це здійснити.

Як відомо, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що попри плани РФ провести псевдореферендуми про приєднання окупованих українських територій, Україна продовжить їх звільнення.

А в Європейському Союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

Теми: Макронреферендумокупаціявійна
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