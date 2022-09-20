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Макрон о российских "референдумах" на оккупированных территориях: "Цинизм"

"Европейская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 20:50

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал намерения России провести так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, назвав их "провокацией" и "цинизмом".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на FranceInfo.

"Это еще одна провокация, которая, на наш взгляд, не будет иметь никаких последствий для нашей позиции: Россия должна уйти с территории Украины и соблюдать признанные границы", - подчеркнул французский президент.

"Организация референдумов на территориях, пострадавших от бомбардировок, где люди были вынуждены бежать, является признаком цинизма", – добавил он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексии Россией части оккупированных территорий Украины и заставят Москву платить цену, если она попытается это осуществить.

Как известно, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на планы РФ провести псевдореферендумы о присоединении оккупированных украинских территорий, Украина продолжит их освобождение.

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А в Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.

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Темы: Макронреферендумоккупациявойна
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