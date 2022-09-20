Російські окупанти розграбували лікарні на Харківщині, технічні втрати – 95%

Російські військові пошкодили та вивезли багато медичного обладнання з лікарень, які перебували в окупації.

Джерело: директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов в ефірі "Українського радіо Харків", передає "Суспільне"

Пряма мова Хаустова: "Багато закладів зруйновано, розглядаємо інші будівлі, поліклінічні відділення, більш-менш їх обставити обладнанням. На жаль, російські війська дуже багато розбили обладнання і вивезли його. Втрати в технічному плані фактично на 95%".

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Деталі: За його словами, найбільше медичної та психологічної допомоги наразі потребують жителі звільнених Куп’янська, Стрілечої, Великого Бурлука та Вовчанська.

Хаустов розповів, зокрема, що у Вовчанську на Харківщині пошкоджена лікарня, окупанти вкрали авто медиків. Також окупанти розграбували амбулаторію у Білому Колодязі Вовчанської громади, а у приміщеннях інтенсивної терапії, дитячої реанімації, лабораторії Балаклійської ЦРЛ вибиті вікна.

Пряма мова: "Зараз на деокупованих територіях, де вже нема загрози обстрілів, вже працюють медичні бригади, йде гуманітарна медична допомога, налагоджується медична система. Питань виникає багато: це і цукровий діабет, і просто психологічна допомога потрібна людям, ми її надаємо".