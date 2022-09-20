Российские оккупанты разграбили больницы на Харьковщине, технические потери – 95%

Российские военные повредили и вывезли много медицинского оборудования из больниц, которые находились в оккупации.

Источник: директор областного департамента здравоохранения Максим Хаустов в эфире "Украинского радио Харьков", передает "Суспільне"

Прямая речь Хаустова: "Многие заведения разрушены, рассматриваем другие здания, поликлинические отделения, более-менее их обставить оборудованием. К сожалению, российские войска очень много разбили оборудования и вывезли его. Потери в техническом плане фактически на 95%".

Детали: По его словам, больше всего в медицинской и психологической помощи сейчас нуждаются жители освобожденных Купянска, Стрелечьей, Большого Бурлука и Волчанска.

Хаустов рассказал, в частности, что в Волчанске на Харьковщине повреждена больница, оккупанты украли авто медиков. Также оккупанты разграбили амбулаторию в Белом Колодезе Волчанской громады, а в помещениях интенсивной терапии, детской реанимации, лаборатории Балаклейской ЦРБ выбиты окна.

Прямая речь: "Сейчас на деоккупированных территориях, где уже нет угрозы обстрелов, уже работают медицинские бригады, идет гуманитарная медицинская помощь, налаживается медицинская система. Вопросов возникает много: это и сахарный диабет, и просто психологическая помощь нужна людям, мы ее предоставляем".