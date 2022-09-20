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У Печенігах бояться руйнування Росією греблі – готують жителів на випадок підтоплення

Олена РощінаВівторок, 20 вересня 2022, 22:17

Мешканців смт Печеніги та сусідніх сіл у Харківській області попередили про можливе підтоплення будинків через удари російських загарбників по Печенізькій дамбі.

Джерело: Печенізький селищний голова Олександр Гусаров

Пряма мова: "Протягом останніх діб російська армія завдала й продовжує завдавати ракетних ударів по дамбі Печенізького водосховища. 

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Існує ймовірна загроза руйнування ворогом греблі Печенізького гідровузла. Можливе виникнення надзвичайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення територій вниз за течією".

Деталі: Жителів громади закликали цілодобово слідкувати за оголошенням селищної ради і у випадку тривоги взяти речі першої необхідності та покинути небезепчну зону.

Гусаров радить у випадку надзвичайної ситуації:

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  • Жителям вулиць Берегової, Харківської, Рибної, Соснової та пров. Рибного в смт Печеніги – переміститися на вулицю Зінченка район колишньої восьмирічної школи);
  • Жителям вул. Гоголя в селі Кицівка – переміститися на гору (район кладовища)
  • Жителям вулиці Дьоміна в селі П'ятницьке – переміститися на височину села (ближче до лісу). 

Цьому передувало: Генеральний штаб ЗСУ 20 вересня повідомив, що російські війська намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища у Харківській області – але безуспішно. 

14-16 вересня російські війська тричі завдавали ракетних ударів по дамбі Карачунівського водосховища біля Кривого Рогу, в результаті чого завдали серйозної руйнації гідротехнічним спорудам і спричинили розлив річки Інгулець.

Теми: Харківська областьвійнаРосія
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