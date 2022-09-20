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В Печенегах боятся разрушения Россией плотины – готовят жителей на случай подтопления

Елена РощинаВторник, 20 сентября 2022, 22:17

Жителей пгт Печенеги и соседних сел в Харьковской области предупредили о возможном подтоплении домов из-за ударов российских захватчиков по Печенежской дамбе.

Источник: Печенежский поселковый голова Александр Гусаров

Прямая речь: "В течение последних суток российская армия нанесла и продолжает наносить ракетные удары по дамбе Печенежского водохранилища. 

Существует вероятная угроза разрушения врагом плотины Печенежского гидроузла. Возможно возникновение чрезвычайной ситуации в результате катастрофического затопления территорий вниз по течению".

Детали: Жителей общины (громады) призвали круглосуточно следить за объявлением поселкового совета и в случае тревоги взять вещи первой необходимости и покинуть опасную зону.

Гусаров советует в случае чрезвычайной ситуации:

  • Жителям улиц Береговой, Харьковской, Рыбной, Сосновой и пер. Рыбного в пгт Печенеги – переместиться на улицу Зинченко район бывшей восьмилетней школы);
  • Жителям ул. Гоголя в селе Кицевка – переместиться на гору (район кладбища)
  • Жителям улицы Демина в селе Пятницкое – переместиться на возвышенность села (ближе к лесу). 

Этому предшествовало: Генеральный штаб ВСУ 20 сентября сообщил, что российские войска пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области – но безуспешно.

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14-16 сентября российские войска трижды наносили ракетные удары по дамбе Карачуновского водохранилища возле Кривого Рога, в результате чего нанесли серьезные разрушения гидротехническим сооружениям и спровоцировали разлив реки Ингулец.

Темы: Харьковская областьвойнаРосcия
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