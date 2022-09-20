В Печенегах боятся разрушения Россией плотины – готовят жителей на случай подтопления
Жителей пгт Печенеги и соседних сел в Харьковской области предупредили о возможном подтоплении домов из-за ударов российских захватчиков по Печенежской дамбе.
Источник: Печенежский поселковый голова Александр Гусаров
Прямая речь: "В течение последних суток российская армия нанесла и продолжает наносить ракетные удары по дамбе Печенежского водохранилища.
Существует вероятная угроза разрушения врагом плотины Печенежского гидроузла. Возможно возникновение чрезвычайной ситуации в результате катастрофического затопления территорий вниз по течению".
Детали: Жителей общины (громады) призвали круглосуточно следить за объявлением поселкового совета и в случае тревоги взять вещи первой необходимости и покинуть опасную зону.
Гусаров советует в случае чрезвычайной ситуации:
- Жителям улиц Береговой, Харьковской, Рыбной, Сосновой и пер. Рыбного в пгт Печенеги – переместиться на улицу Зинченко район бывшей восьмилетней школы);
- Жителям ул. Гоголя в селе Кицевка – переместиться на гору (район кладбища)
- Жителям улицы Демина в селе Пятницкое – переместиться на возвышенность села (ближе к лесу).
Этому предшествовало: Генеральный штаб ВСУ 20 сентября сообщил, что российские войска пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области – но безуспешно.
14-16 сентября российские войска трижды наносили ракетные удары по дамбе Карачуновского водохранилища возле Кривого Рога, в результате чего нанесли серьезные разрушения гидротехническим сооружениям и спровоцировали разлив реки Ингулец.