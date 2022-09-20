Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Фінляндії про "референдуми": Путін пішов ва-банк, на кону – майбутнє РФ

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 23:23

Президент Фінляндії Сауле Нііністьо вважає, що рішенням провести так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України Владімір Путін ризикує майбутнім та економікою Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat, про це Нііністьо сказав на пресконференції на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у вівторок.

"Зараз ми в ситуації, коли Путін, послуговуючись терміном з покеру, пішов ва-банк, і грати в такий спосіб украй ризиковано. Під ва-банком я маю на увазі, приміром, майбутнє і економічне майбутнє Росії", – зазначив він.

Фінський президент додав, що так звані "референдуми" на окупованих українських територіях навіть не можна так називати: "Вони мають на меті створити квазіюридичний статус, який надасть квазіюридичні права для вторгнення в ці території".

Нііністьо також наголосив, що під час перебування в ООН не помітив зменшення підтримки України.

Як відомо, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що попри плани РФ провести псевдореферендуми про приєднання окупованих українських територій, Україна продовжить їх звільнення.

ВІДЕО ДНЯ

Проведення "референдумів" уже засудили ЄС, НАТО, США та низка інших країн.

Теми: ПутінРосіявійнаФінляндія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Резніков покепкував про мобілізацію в РФ: Кремль прийняв виклик "Москвича"

Кремль засекретив пункт указу про мобілізацію, який стосується кількості призовників

Данілов: Путін представив план "утилізації росіян"

Росія засудила одного з лідерів кримськотатарського руху Джеляла до 17 років в'язниці

Відразу після виступу Путіна росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул і Єреван

Макрон: Нейтральні щодо війни в Україні країни стають співучасниками Росії

Усі новини...
Путін
Після гучного анонсу Путін так і не зміг виступити
В очікуванні звернення Путіна його громадяни гуглили, як виїхати з Росії
У Пентагоні назвали плани Кремля щодо "референдумів" інформаційною операцією
Останні новини
15:11
Зеленський призначив начальницю військової адміністрації в Херсоні
15:10
Литва передасть Україні дрони-камікадзе у жовтні-листопаді - посол
15:07
Британія готова надати фінансову підтримку Україні для закупівлі газу – Шмигаль
15:05
Шойгу наказав посилити охорону російських військкоматів через "провокації"
14:53
Маріупольців закликають не брати участі у псевдореферендумі РФ: загрожує мобілізація
14:39
Мобілізація в Росії: патріарх РПЦ Кирил закликав не вважати українців ворогами
14:38
Як оформити українське свідоцтво про народження дитини в окупації – пояснюють у Мін'юсті
14:33
Резніков покепкував про мобілізацію в РФ: Кремль прийняв виклик "Москвича"
14:15
Генсек Ради Європи про псевдореферендуми: насмішка над демократією
14:12
"Укрексімбанк" продає борги позичальників-фізосіб
Усі новини...