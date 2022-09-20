Президент Фінляндії про "референдуми": Путін пішов ва-банк, на кону – майбутнє РФ

Президент Фінляндії Сауле Нііністьо вважає, що рішенням провести так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України Владімір Путін ризикує майбутнім та економікою Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat, про це Нііністьо сказав на пресконференції на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у вівторок.

"Зараз ми в ситуації, коли Путін, послуговуючись терміном з покеру, пішов ва-банк, і грати в такий спосіб украй ризиковано. Під ва-банком я маю на увазі, приміром, майбутнє і економічне майбутнє Росії", – зазначив він.

Фінський президент додав, що так звані "референдуми" на окупованих українських територіях навіть не можна так називати: "Вони мають на меті створити квазіюридичний статус, який надасть квазіюридичні права для вторгнення в ці території".

Нііністьо також наголосив, що під час перебування в ООН не помітив зменшення підтримки України.

Як відомо, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що попри плани РФ провести псевдореферендуми про приєднання окупованих українських територій, Україна продовжить їх звільнення.

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Проведення "референдумів" уже засудили ЄС, НАТО, США та низка інших країн.