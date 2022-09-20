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Президент Финляндии о "референдумах": Путин пошел ва-банк, на кону – будущее РФ

"Европейская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 23:23

Президент Финляндии Сауле Ниинистё считает, что решением провести так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины Владимир Путин рискует будущим и экономикой России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat, об этом Нииностио сказал на пресс-конференции на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник.

"Сейчас мы в ситуации, когда Путин, используя термин покера, ушел ва-банк, и играть таким образом крайне рискованно. Под ва-банком я имею в виду, к примеру, будущее и экономическое будущее России", - отметил он.

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Финский президент добавил, что так называемые "референдумы" на оккупированных украинских территориях даже нельзя так называть: "Они преследуют цель создать квазиюридический статус, который предоставит квазиюридические права для вторжения в эти территории".

Ниинистё также подчеркнул, что во время пребывания в ООН не заметил уменьшение поддержки Украины.

Как известно, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на планы РФ провести псевдореферендумы о присоединении оккупированных украинских территорий, Украина продолжит их освобождение.

Проведение "референдумов" уже осудили ЕС, НАТО, США и ряд других стран.

Темы: ПутинРосcиявойнаФинляндия
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