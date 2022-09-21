Олена Зеленська у Нью-Йорку зустрілася з першими леді Польщі й Литви

Дружина українського президента Олена Зеленська у Сполучених Штатах Америки зустрілася з першими леді Польщі та Литви.

Джерело: Олена Зеленська у соцмережах, відео Станіслава Пуздряка, Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні

Пряма мова Зеленської: "Розпочала свій візит до Нью-Йорка із зустрічі з європейськими колегами – першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою та першою леді Литви Діаною Наусєдєнє.

Обговорили спільні проєкти, які реалізуємо з початку повномасштабного вторгнення РФ".

Деталі: Президент Володимир Зеленський також повідомив, що він 21 вересня онлайн візьме участь у загальних дебатах на Генеральній асамблеї ООН.

А Олена Зеленська вже зустрілася з першими леді Польщі й Литви, а також прийняла 9 дружин президентів і прем’єр-міністрів із різних країн в Українському інституті Америки в рамках саміту перших леді та джентельменів.

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Президент очікує важливих рішень після зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з лідерами держав на полях Генасамблеї ООН.

Нагадаємо: У Нью-Йорку перебуває українська делегація. 20 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь у міністерському засіданні ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова).