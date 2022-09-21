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Елена Зеленская в Нью-Йорке встретилась с первыми леди Польши и Литвы

Елена РощинаСреда, 21 сентября 2022, 00:03
Елена Зеленская в Нью-Йорке встретилась с первыми леди Польши и Литвы
Агата Корнгаузер-Дуда, Елена Зеленская, Диана Науседене, скриншот из видео

Супруга украинского президента Елена Зеленская в Соединенных Штатах Америки встретилась с первыми леди Польши и Литвы.

Источник: Елена Зеленская в соцсетях, видео Станислава Пуздряка, Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 

Прямая речь Зеленской: "Начала свой визит в Нью-Йорк со встречи с европейскими коллегами – первой леди Польши Агатой Корнгаузер-Дудой и первой леди Литвы Дианой Науседене. 

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Обсудили совместные проекты, которые реализуем с начала полномасштабного вторжения РФ".

Детали: Президент Владимир Зеленский также сообщил, что он 21 сентября онлайн примет участие в общих дебатах на Генеральной ассамблее ООН.

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А Елена Зеленская уже встретилась с первыми леди Польши и Литвы, а также приняла 9 супруг президентов и премьер-министров из разных стран в Украинском институте Америки в рамках саммита первых леди и джентльменов.

Президент ожидает важных решений после встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с лидерами государств на полях Генассамблеи ООН.

Напомним: В Нью-Йорке находится украинская делегация. 20 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял участие в министерском заседании ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова).

УП, дополнено
Темы: Елена ЗеленскаяСШАмеждународные отношения
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