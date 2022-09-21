Елена Зеленская в Нью-Йорке встретилась с первыми леди Польши и Литвы
Супруга украинского президента Елена Зеленская в Соединенных Штатах Америки встретилась с первыми леди Польши и Литвы.
Источник: Елена Зеленская в соцсетях, видео Станислава Пуздряка, Владимир Зеленский в вечернем видеообращении
Прямая речь Зеленской: "Начала свой визит в Нью-Йорк со встречи с европейскими коллегами – первой леди Польши Агатой Корнгаузер-Дудой и первой леди Литвы Дианой Науседене.
Обсудили совместные проекты, которые реализуем с начала полномасштабного вторжения РФ".
Детали: Президент Владимир Зеленский также сообщил, что он 21 сентября онлайн примет участие в общих дебатах на Генеральной ассамблее ООН.
А Елена Зеленская уже встретилась с первыми леди Польши и Литвы, а также приняла 9 супруг президентов и премьер-министров из разных стран в Украинском институте Америки в рамках саммита первых леди и джентльменов.
Президент ожидает важных решений после встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с лидерами государств на полях Генассамблеи ООН.
Напомним: В Нью-Йорке находится украинская делегация. 20 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял участие в министерском заседании ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова).