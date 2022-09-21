Зеленський закликав США бути першим гарантом безпеки, а інші країни – вибрати між добром і злом

Президент Володимир Зеленський під час онлайн-участі в зустрічі "The Clinton Global Initiative" закликав світових лідерів відмовитися від нейтралітету щодо війни, а США – спонукати інші демократичні країни більше допомагати Україні, зокрема зброєю.

Джерело: Офіс президента України, "Politico" і Володимир Зеленський, який прокоментував свою участь у заході з Біллом Клінтоном у соцмережах

Деталі: Окрема панель зустрічі "The Clinton Global Initiative" (CGI) 20 вересня була присвячена Україні і президент Володимир Зеленський поспілкувався з 42-м президентом США Біллом Клінтоном.

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Український лідер зазначив, що США для всього цивілізованого світу є індикатором демократії, на який рівняються інші країни. Тому важливо, щоб вони залишалися лідерами в підтримці України та в тиску на Росію.

Пряма мова Зеленського: "Коли США дають Україні артилерію, потім інші держави нас підтримують і також надають. Коли США визнають (країну – ред.) спонсором тероризму, демократії Європи також підтримуватимуть цю ініціативу. Тому, коли ви запитуєте в мене, чим США можуть допомогти, – бути лідерами".

Деталі: Зеленський подякував США за допомогу Україні й надання зброї. Водночас, він закликав США спонукати інші демократичні країни надавати більшу допомогу Україні.

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"У них є та артилерія, яка нам потрібна, відповідна зброя. І тут політично Сполучені Штати могли б тиснути", – зазначив Зеленський і додав, що це питання неодноразово обговорювалося з конгресменами, сенаторами, а також на рівні президентів.

Зеленський закликав світових лідерів відмовитися від нейтралітету у війні проти України, адже, запевнив він, у питанні боротьби з агресором не можна залишатися осторонь і не висловлювати позицію чітко.

Пряма мова: "Не можна балансувати між добром і злом, світлом і темрявою. Треба обирати сторону. Кожен суб’єкт, кожна держава відкрита, вільна. Тож вони можуть обрати сторону, але не можуть бути посередині".

Деталі: Зеленський заявив, що США та світова спільнота мають змусити Росію сісти за стіл перемовин після того, як її війська покинуть територію України.

Він наголосив на важливості збереження єдності вільного світу в питаннях санкційного тиску на агресора. Особливо це стосується тих країн, де є російський лобізм.

За його словами, "дуже важливо не втратити об’єднану Європу – і тоді об’єднаний обсяг цих санкцій точно вдарить і по ВПК Росії, і по економіці", і росіяни точно відчують наслідки загарбницької війни для свого гаманця.

На переконання Зеленського, найголовніша санкція, яку необхідно застосувати щодо Росії, – це визнати її державою-спонсором тероризму.

Він також нагадав, що українська сторона нещодавно презентувала рекомендації щодо гарантій безпеки для України, які підготувала міжнародна робоча група під керівництвом Андрія Єрмака і колишнього генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

Президент висловився за те, щоб до кола гарантів безпеки України увійшли такі партнери як США, Велика Британія, країни ЄС.

"Я думаю, що дуже важливо, щоб США стали першою країною, яка підпише ці гарантії безпеки з українською стороною", – резюмував він.

Згодом Зеленський назвав своє спілкування з Клінтоном щирим та продуктивним.