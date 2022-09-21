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Зеленский призвал США быть первым гарантом безопасности, а другие страны – выбрать между добром и злом

Елена РощинаСреда, 21 сентября 2022, 01:07
Зеленский призвал США быть первым гарантом безопасности, а другие страны – выбрать между добром и злом
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-участия во встрече "The Clinton Global Initiative" призвал мировых лидеров отказаться от нейтралитета в ситуации войны, а США – побуждать другие демократические страны больше помогать Украине, в частности оружием. 

Источник: Офис президента Украины, "Politico" и Владимир Зеленский, который прокомментировал свое участие в мероприятии с Биллом Клинтоном в соцсетях

Детали: Отдельная панель встречи "The Clinton Global Initiative" (CGI) 20 сентября была посвящена Украине и президент Владимир Зеленский пообщался с 42-м президентом США Биллом Клинтоном.

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Украинский лидер отметил, что США для всего цивилизованного мира являются индикатором демократии, на который равняются другие страны. Поэтому важно, чтобы они оставались лидерами в поддержке Украины и в давлении на Россию.

Прямая речь Зеленского: "Когда США дают Украине артиллерию, потом другие государства нас поддерживают и также предоставляют. Когда США признают (страну – ред.) спонсором терроризма, демократии Европы также будут поддерживать эту инициативу. Поэтому, когда вы спрашиваете у меня, чем США могут помочь, – быть лидерами".

Детали: Зеленский поблагодарил США за помощь Украине и предоставление оружия. В то же время, он призвал США побуждать другие демократические страны оказывать большую помощь Украине.

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"У них есть та артиллерия, которая нам нужна, соответствующее оружие. И здесь политически Соединенные Штаты могли бы оказывать давление", – отметил Зеленский и добавил, что этот вопрос неоднократно обсуждался с конгрессменами, сенаторами, а также на уровне президентов.

Зеленский призвал мировых лидеров отказаться от нейтралитета в войне против Украины, ведь, заверил он, в вопросе борьбы с агрессором нельзя оставаться в стороне и не выражать позицию четко.

Прямая речь: "Нельзя балансировать между добром и злом, светом и тьмой. Надо выбирать сторону. Каждый субъект, каждое государство открыто, свободно. Поэтому они могут выбрать сторону, но не могут быть посередине".

Детали: Зеленский заявил, что США и мировое сообщество должны заставить Россию сесть за стол переговоров после того, как ее войска покинут территорию Украины.

Он отметил важность сохранения единства свободного мира в вопросах санкционного давления на агрессора. Особенно это касается тех стран, где есть российский лоббизм.

По его словам, "очень важно не потерять объединенную Европу – и тогда объединенный объем этих санкций точно ударит и по ВПК России, и по экономике", и россияне точно почувствуют последствия захватнической войны для своего кошелька. 

По убеждению Зеленского, самая главная санкция, которую необходимо применить в отношении России, – это признать ее государством-спонсором терроризма.

Он также напомнил, что украинская сторона недавно представила рекомендации относительно гарантий безопасности для Украины, которые подготовила международная рабочая группа под руководством Андрея Ермака и бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена. 

Президент высказался за то, чтобы в круг гарантов безопасности Украины вошли такие партнеры как США, Великобритания, страны ЕС.

"Я думаю, что очень важно, чтобы США стали первой страной, которая подпишет эти гарантии безопасности с украинской стороной", – резюмировал он.

Позже Зеленский назвал свое общение с Клинтоном искренним и продуктивным.

Темы: ЗеленскийСШАмирвойна
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