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Глава дипломатії ЄС закликає до нових санкцій проти Росії через "референдуми"

"Європейська правда"Середа, 21 вересня 2022, 01:56

Європейський Союз і його держави-члени ніколи не визнають результати псевдореферендумів на окупованих територіях України, а проти Росії можуть бути запроваджені додаткові санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель 20 вересня.

Боррель назвав "референдуми" "спробою Росії легітимізувати свій незаконний військовий контроль, спрямованою на силову зміну кордонів України, що є явним порушенням Статуту ООН та незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".

"Європейський Союз рішуче засуджує ці заплановані незаконні "референдуми", які суперечать законній і демократично обраній українській владі, порушують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та є грубим порушенням міжнародного права. Результати таких дій будуть недійсними та не будуть визнані ЄС та його державами-членами", – наголосив він.

Глава дипломатії ЄС підкреслив, що Росія залякувала й переслідувала населення окупованих нею територій, обмежувала доступ до інтернету і ЗМІ та карала за протилежні погляди, тож псевдореферендуми там не можна назвати "вільним волевиявленням людей".

"Росія, її політичне керівництво та всі причетні до цих "референдумів" та інших порушень міжнародного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності, а також будуть розглянуті додаткові обмежувальні заходи проти Росії", – запевнив Боррель.

Як відомо, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що попри плани РФ провести псевдореферендуми про приєднання окупованих українських територій, Україна продовжить їх звільнення.

Проведення "референдумів" уже засудили ЄС, НАТО, США та низка інших країн.

Теми: ЄСРосіясанкціїреферендум
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