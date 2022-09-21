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Глава дипломатии ЕС призывает к новым санкциям против России из-за "референдумов"

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 01:56

Европейский Союз и его государства-члены никогда не признают результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, а против России могут быть введены дополнительные санкции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 20 сентября.

Боррель назвал "референдумы" "попыткой России легитимизировать свой незаконный военный контроль, направленный на силовое изменение границ Украины, что является явным нарушением Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

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"Европейский Союз решительно осуждает эти запланированные незаконные "референдумы", которые противоречат законной и демократически избранной украинским властям, нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и являются грубым нарушением международного права. Результаты таких действий будут недействительны и не будут признаны ЕС и его ЕС членами", – подчеркнул он.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Россия запугивала и преследовала население оккупированных ею территорий, ограничивала доступ к интернету и СМИ и наказывала за противоположные взгляды, поэтому псевдореферендумы там нельзя назвать "свободным волеизъявлением людей".

"Россия, ее политическое руководство и все причастные к этим "референдумам" и другим нарушениям международного права в Украине будут привлечены к ответственности, а также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России", – заверил Боррель.

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Как известно, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на планы РФ провести псевдореферендумы о присоединении оккупированных украинских территорий, Украина продолжит их освобождение.

Проведение "референдумов" уже осудили ЕС, НАТО, США и ряд других стран.

Темы: ЕСРосcиясанкцииреферендум
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