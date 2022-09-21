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ЗСУ знищили понад 150 загарбників і більше 40 одиниць техніки ворога – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Середа, 21 вересня 2022, 03:08
ЗСУ знищили понад 150 загарбників і більше 40 одиниць техніки ворога – ОК Південь
український військовий, фото: ОК Південь

На захисті південних рубежів українські військові знищили понад 150 загарбників і понад 40 одиниць військової техніки росіян.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Ворог активізував застосування дронів-камікадзе для ураження об’єктів цивільної інфраструктури, в тому числі,  в тилових районах, на суттєвому віддалені від лінії фронту.

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Удень спрямував два ударні дрони по прибережній зоні Очакова. Один дрон був збитий, другий наніс самоліквідаційний удар по узбережжю. Люди не постраждали.

За частинами збитого дрону ідентифіковано дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який російські окупаційні війська маркують як "Герань-2". Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри.

Надвечір двома реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч" ворог вдарив по Баштанському району. В кількох населених пунктах перебито постачання електрики. Без людських втрат".

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Деталі: Українські авіатори відпрацювали 7 ударів по ворогу.

У небі над Чарівним на Херсонщині знищено ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мурахівки, на Миколаївщині – присічено спробу повітряної розвідки окупантів – 2 "Орлани-10" збито.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом у Бериславському районі, осередках сил і техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дар'ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки.

Українські військові знищили 151 загарбника, а військової техніки – понад 40 одиниць. Серед них: 7 танків і 19 одиниць авто-бронетехніки, 4 гаубиці, в тому числі самохідних "Мста-С" і звичайних "Мста-Б", ще  2 самохідні гаубиці "Акація", 4 самохідних артустановки.

Дорозвідувані дані попередніх уражень свідчать, що знищено ще 62 загарбники,  5 броньованих машин, підтверджено ураження складу з боєприпасами у Благодатному, пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії  в Чорнобаївці.

У Чорному морі маневрує корабельне угруповання ворожого флоту з 12 катерів/кораблів, серед яких 3 надводних ракетоносії, а значить і 24 ракети "Калібр",  і 2 великих десантних кораблі разом з десантних катером.

Теми: Збройні силивійна
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