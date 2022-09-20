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Захисники півдня "приземлили" російський Су-25 і іранський дрон-камікадзе

Ірина БалачукВівторок, 20 вересня 2022, 19:16
Захисники півдня приземлили російський Су-25 і іранський дрон-камікадзе
Фото ілюстративне з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ збили штурмовик Су-25 на Херсонщині та дрон-камікадзе "Shahed-136" на Миколаївщині під вечір 20 вересня.

Джерело: Командування повітряних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно Командування повітряних сил: "20 вересня близько 17:00 на Херсонщині військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" збито черговий російський штурмовик Су-25".

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Деталі: Захисники додали, що ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, який окупанти маркують як "Герань-2", збили на Миколаївщині близько 16:00.

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Теми: Херсонська областьМиколаївська областьвійнаавіа
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