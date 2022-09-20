Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники півдня "приземлили" російський Су-25 і іранський дрон-камікадзе

Ірина БалачукВівторок, 20 вересня 2022, 19:16
Фото ілюстративне з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ збили штурмовик Су-25 на Херсонщині та дрон-камікадзе "Shahed-136" на Миколаївщині під вечір 20 вересня.

Джерело: Командування повітряних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно Командування повітряних сил: "20 вересня близько 17:00 на Херсонщині військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" збито черговий російський штурмовик Су-25".

Деталі: Захисники додали, що ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, який окупанти маркують як "Герань-2", збили на Миколаївщині близько 16:00.

Передісторія: 

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Херсонська областьМиколаївська областьвійнаавіа
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Відразу після виступу Путіна росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул і Єреван

Путін оголосив часткову мобілізацію

ISW: Путін хоче анексувати окуповані території, щоб звинуватити ЗСУ в "нападі на Росію"

відеоЗеленський закликав США бути першим гарантом безпеки, а інші країни – вибрати між добром і злом

Зеленський про "дуже шумні новини з Росії": Наші позиції не змінюються

У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати іранські "подарунки" Росії

Усі новини...
Херсонська область
Окупанти готуються провести всі "референдуми" 23-27 вересня
Окупанти Херсонщини теж хочуть негайного "референдуму" про вступ до РФ
Росіяни на півдні затиснуті між ЗСУ і правим берегом, шукають спосіб здатися в полон – ОК "Південь"
Останні новини
10:56
Швейцарія скоротила споживання газу на 20%
10:55
У Росії анонсували акцію протесту проти мобілізації
10:51
Відразу після виступу Путіна росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул і Єреван
10:41
У відповідь на путінську мобілізацію Україна розвиватиме армію дронів – Федоров
10:26
Amazon скасовує комісію для українських підприємців на рік
10:18
Макрон: нейтральні щодо війни в Україні країни стають співучасниками Росії
10:17
Слідом за Туреччиною банки Вірменії, В'єтнаму і Казахстану перестали приймати картки "Мір"
10:15
Коли звертатись до онкогінеколога: у ЦГЗ назвали небезпечні симптоми
10:13
"Потєрь нєт", а мобілізіція є: Шойгу озвучив втрати РФ в Україні
10:04
ЗСУ вже знищили більше 55 000 окупантів – Генштаб
Усі новини...