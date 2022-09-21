ВСУ уничтожили более 150 захватчиков и более 40 единиц техники врага – ОК "Юг"

На защите южных рубежей украинские военные уничтожили более 150 захватчиков и более 40 единиц военной техники россиян.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Враг активизировал применение дронов-камикадзе для поражения объектов гражданской инфраструктуры, в том числе, в тыловых районах, на существенном удалении от линии фронта.

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Днем направил два ударных дрона по прибрежной зоне Очакова. Один дрон был сбит, второй нанес самоликвидационный удар по побережью. Люди не пострадали.

По частям сбитого дрона идентифицирован дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, который российские оккупационные войска маркируют как "Герань-2". Это барражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра.

К вечеру двумя реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" враг ударил по Баштанскому району. В нескольких населенных пунктах перебиты поставки электричества. Без человеческих потерь".

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Детали: Украинские авиаторы отработали 7 ударов по врагу.

В небе над Чаривным на Херсонщине уничтожен вражеский штурмовик Су-25, а в районе Мураховки, на Николаевщине - пресечена попытка воздушной разведки оккупантов - 2 "Орланы-10" сбиты.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 210 огневых задач по пункту управления вражеским войском в Бериславском районе, очагах сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, по Дарьевскому мосту и понтонной переправе возле Новой Каховки.

Украинские военные уничтожили 151 захватчика, а военной техники - более 40 единиц. Среди них: 7 танков и 19 единиц авто-бронетехники, 4 гаубицы, в том числе самоходных "Мста-С" и обычных "Мста-Б", еще 2 самоходные гаубицы "Акация", 4 самоходных артустановки.

Доразведывательные данные предварительных поражений свидетельствуют, что уничтожено еще 62 захватчика, 5 бронированных машин, подтверждено поражение склада с боеприпасами в Благодатном, пункта управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.

В Черном море маневрирует корабельная группировка вражеского флота из 12 катеров/кораблей, среди которых 3 надводных ракетоносителя, а значит и 24 ракеты "Калибр", и 2 больших десантных корабля вместе с десантным катером.