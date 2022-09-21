ВСУ уничтожили более 150 захватчиков и более 40 единиц техники врага – ОК "Юг"

На защите южных рубежей украинские военные уничтожили более 150 захватчиков и более 40 единиц военной техники россиян.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Враг активизировал применение дронов-камикадзе для поражения объектов гражданской инфраструктуры, в том числе, в тыловых районах, на существенном удалении от линии фронта.

Днем направил два ударных дрона по прибрежной зоне Очакова. Один дрон был сбит, второй нанес самоликвидационный удар по побережью. Люди не пострадали.

По частям сбитого дрона идентифицирован дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, который российские оккупационные войска маркируют как "Герань-2". Это барражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра.

К вечеру двумя реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" враг ударил по Баштанскому району. В нескольких населенных пунктах перебиты поставки электричества. Без человеческих потерь".

Детали: Украинские авиаторы отработали 7 ударов по врагу.

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В небе над Чаривным на Херсонщине уничтожен вражеский штурмовик Су-25, а в районе Мураховки, на Николаевщине - пресечена попытка воздушной разведки оккупантов - 2 "Орланы-10" сбиты.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 210 огневых задач по пункту управления вражеским войском в Бериславском районе, очагах сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, по Дарьевскому мосту и понтонной переправе возле Новой Каховки.

Украинские военные уничтожили 151 захватчика, а военной техники - более 40 единиц. Среди них: 7 танков и 19 единиц авто-бронетехники, 4 гаубицы, в том числе самоходных "Мста-С" и обычных "Мста-Б", еще 2 самоходные гаубицы "Акация", 4 самоходных артустановки.

Доразведывательные данные предварительных поражений свидетельствуют, что уничтожено еще 62 захватчика, 5 бронированных машин, подтверждено поражение склада с боеприпасами в Благодатном, пункта управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.

В Черном море маневрирует корабельная группировка вражеского флота из 12 катеров/кораблей, среди которых 3 надводных ракетоносителя, а значит и 24 ракеты "Калибр", и 2 больших десантных корабля вместе с десантным катером.