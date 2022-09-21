Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На окупованих територіях затримують і примусово "мобілізують" чоловіків – штаб

Ольга Глущенко Середа, 21 вересня 2022, 07:56
На окупованих територіях затримують і примусово мобілізують чоловіків – штаб
ілюстративне фото deita.ru

На тимчасово окупованих територіях Луганщини і Донеччини загарбники затримують і відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація місцевих жителів.

Реклама:

Зведені загони окупантів затримують та відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку для подальшої відправки на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат в боях з Силами оборони України".

Нагадаємо: Після вдалого контрнаступу ЗСУ і поразки російських військ у Харківській області влада Росії посилила приховану мобілізацію і вербовку для війни в Україні.

Теми: окупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Усі новини...
окупація
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Останні новини
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
Усі новини...
Реклама: