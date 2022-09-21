На окупованих територіях затримують і примусово "мобілізують" чоловіків – штаб
Середа, 21 вересня 2022, 07:56
На тимчасово окупованих територіях Луганщини і Донеччини загарбники затримують і відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація місцевих жителів.
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Зведені загони окупантів затримують та відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку для подальшої відправки на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат в боях з Силами оборони України".
Нагадаємо: Після вдалого контрнаступу ЗСУ і поразки російських військ у Харківській області влада Росії посилила приховану мобілізацію і вербовку для війни в Україні.