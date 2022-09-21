На окупованих територіях затримують і примусово "мобілізують" чоловіків – штаб

На тимчасово окупованих територіях Луганщини і Донеччини загарбники затримують і відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація місцевих жителів.

Зведені загони окупантів затримують та відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку для подальшої відправки на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат в боях з Силами оборони України".

Нагадаємо: Після вдалого контрнаступу ЗСУ і поразки російських військ у Харківській області влада Росії посилила приховану мобілізацію і вербовку для війни в Україні.