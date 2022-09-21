На оккупированных территориях задерживают и принудительно "мобилизуют" мужчин – штаб

На временно оккупированных территориях Луганщины и Донетчины захватчики задерживают и отправляют в пункты сбора мужчин призывного возраста.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Для пополнения потерь личного состава подразделений оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается принудительная мобилизация местных жителей.

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Сводные отряды оккупантов задерживают и отправляют в пункты сбора мужчин призывного возраста для дальнейшей отправки на доукомплектование подразделений, понесших потери в боях с Силами обороны Украины".

Напомним: После удачного контрнаступления ВСУ и поражения российских войск в Харьковской области власти России усилили скрытую мобилизацию и вербовку для войны в Украине.