У відповідь на путінську мобілізацію Україна розвиватиме армію дронів – Федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у відповідь на "часткову мобілізацію" росіян на війну, яку оголосив Володимир Путін, заявив, що його діджитал-команда буде зміцнювати "армію дронів".

Джерело: міністр у Telegram-каналі Fedorov

Пряма мова: "Путін оголосив часткову мобілізацію та активізацію військової промисловості. Шойгу каже, що мобілізують 300 000 людей. Враховуючи те, що вони постійно брешуть, то, швидше за все, мобілізують ще більше.

Реклама:

Наша ж команда ще більше приділятиме уваги проєкту "Армія дронів", щоб забезпечувати ЗСУ сучасними ефективними безпілотниками. На кожного мобілізованого та танк у РФ має бути кілька бойових снарядів для дронів у нас".

Деталі: Федоров висловив упвненість, що всі українські технологічні компанії мають сфокусуватися на розвитку технологій у military-tech.

"Нам потрібно бути ще більш інноваційними, швидкими та гнучкими. Віримо, підтримуємо ЗСУ та розвиваємо технології", – додав міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію росіян, яка стартує вже 21 вересня. Призову підлягатимуть нібито тільки громадяни, які перебувають у запасі.