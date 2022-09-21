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У відповідь на путінську мобілізацію Україна розвиватиме армію дронів – Федоров

Олена РощінаСереда, 21 вересня 2022, 10:41
Михайло Федоров, фото Мінцифри

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у відповідь на "часткову мобілізацію" росіян на війну, яку оголосив Володимир Путін, заявив, що його діджитал-команда буде зміцнювати "армію дронів".

Джерело: міністр у Telegram-каналі Fedorov

Пряма мова: "Путін оголосив часткову мобілізацію та активізацію військової промисловості. Шойгу каже, що мобілізують 300 000 людей. Враховуючи те, що вони постійно брешуть, то, швидше за все, мобілізують ще більше.

Наша ж команда ще більше приділятиме уваги проєкту "Армія дронів", щоб забезпечувати ЗСУ сучасними ефективними безпілотниками. На кожного мобілізованого та танк у РФ має бути кілька бойових снарядів для дронів у нас".

Деталі: Федоров висловив упвненість, що всі українські технологічні компанії мають сфокусуватися на розвитку технологій у military-tech. 

"Нам потрібно бути ще більш інноваційними, швидкими та гнучкими. Віримо, підтримуємо ЗСУ та розвиваємо технології", – додав міністр.

Цьому передувало: Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію росіян, яка стартує вже 21 вересня. Призову підлягатимуть нібито тільки громадяни, які перебувають у запасі.

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Теми: війнаФедоровбезпілотникиРосія
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