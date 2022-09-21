В ответ на путинскую мобилизацию Украина будет развивать армию дронов – Федоров

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ответ на "частичную мобилизацию" россиян на войну, которую объявил Владимир Путин, заявил, что его диджитал-команда будет укреплять "армию дронов".

Источник: министр в Telegram-канале Fedorov

Прямая речь: "Путин объявил частичную мобилизацию и активизацию военной промышленности. Шойгу говорит, что мобилизуют 300 000 человек. Учитывая то, что они постоянно врут, то, скорее всего, мобилизуют еще больше.

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Наша же команда будет еще больше уделять внимание проекту "Армия дронов", чтобы обеспечивать ВСУ современными эффективными беспилотниками. На каждого мобилизованного и танк у РФ должно быть несколько боевых снарядов для дронов у нас".

Детали: Федоров выразил уверенность, что все украинские технологические компании должны сфокусироваться на развитии технологий в military-tech.

"Нам нужно быть еще более инновационными, быстрыми и гибкими. Верим, поддерживаем ВСУ и развиваем технологии", – добавил министр.

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Этому предшествовало: Владимир Путин объявил частичную мобилизацию россиян, которая стартует уже 21 сентября. Призыву будут подлежать якобы только граждане, находящиеся в запасе.