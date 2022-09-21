В ответ на путинскую мобилизацию Украина будет развивать армию дронов – Федоров

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ответ на "частичную мобилизацию" россиян на войну, которую объявил Владимир Путин, заявил, что его диджитал-команда будет укреплять "армию дронов".

Источник: министр в Telegram-канале Fedorov

Прямая речь: "Путин объявил частичную мобилизацию и активизацию военной промышленности. Шойгу говорит, что мобилизуют 300 000 человек. Учитывая то, что они постоянно врут, то, скорее всего, мобилизуют еще больше.

Наша же команда будет еще больше уделять внимание проекту "Армия дронов", чтобы обеспечивать ВСУ современными эффективными беспилотниками. На каждого мобилизованного и танк у РФ должно быть несколько боевых снарядов для дронов у нас".

Детали: Федоров выразил уверенность, что все украинские технологические компании должны сфокусироваться на развитии технологий в military-tech.

"Нам нужно быть еще более инновационными, быстрыми и гибкими. Верим, поддерживаем ВСУ и развиваем технологии", – добавил министр.

Этому предшествовало: Владимир Путин объявил частичную мобилизацию россиян, которая стартует уже 21 сентября. Призыву будут подлежать якобы только граждане, находящиеся в запасе.