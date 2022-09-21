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Жителям окупованої Херсонщини радять, як уникнути примусової мобілізації

Валентина РоманенкоСереда, 21 вересня 2022, 11:07
фото ілюстративне

Найбільше ризикують бути примусово мобілізованими на території тимчасово окупованої Херсонщини чоловіки, які отримали російський паспорт або дали свої персональні дані ворогу.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у соцмережах

Пряма мова: "Те, що окупаційна влада Херсонщини заговорила про створення добровольчих батальйонів, говорить про те, що у військовому плані у орків зовсім сумно.

Знаючи настрої людей та їхню проукраїнську позицію, до цього моменту окупаційна влада це питання навіть не намагалася порушувати".

Деталі: За словами Соболевського, в першу чергу в групі ризику знаходяться чоловіки призовного віку, які отримали паспорт РФ або надали окупантам свої персональні дані, включаючи і колабарантів середньої ланки.

Найкращим способом уникнути примусової мобілізації – виїхати на підконтрольну територію. Якщо це неможливо — змінити місце проживання, відоме окупаційній владі, і намагатися уникати перетину блокпостів та патрулів, наголошує заступник голови облради.

Останній спосіб може як мінімум відстрочити вашу примусову мобілізацію, додав Соболевський.

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Теми: Херсонська областьокупаціявійна
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