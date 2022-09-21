Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Жителям окупованої Херсонщини радять, як уникнути примусової мобілізації

Валентина РоманенкоСереда, 21 вересня 2022, 11:07
Жителям окупованої Херсонщини радять, як уникнути примусової мобілізації
фото ілюстративне

Найбільше ризикують бути примусово мобілізованими на території тимчасово окупованої Херсонщини чоловіки, які отримали російський паспорт або дали свої персональні дані ворогу.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у соцмережах

Пряма мова: "Те, що окупаційна влада Херсонщини заговорила про створення добровольчих батальйонів, говорить про те, що у військовому плані у орків зовсім сумно.

Реклама:

Знаючи настрої людей та їхню проукраїнську позицію, до цього моменту окупаційна влада це питання навіть не намагалася порушувати".

Деталі: За словами Соболевського, в першу чергу в групі ризику знаходяться чоловіки призовного віку, які отримали паспорт РФ або надали окупантам свої персональні дані, включаючи і колабарантів середньої ланки.

Найкращим способом уникнути примусової мобілізації – виїхати на підконтрольну територію. Якщо це неможливо — змінити місце проживання, відоме окупаційній владі, і намагатися уникати перетину блокпостів та патрулів, наголошує заступник голови облради.

ВІДЕО ДНЯ

Останній спосіб може як мінімум відстрочити вашу примусову мобілізацію, додав Соболевський.

Теми: Херсонська областьокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: